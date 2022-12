Ida Platano è tornata a Verissimo dopo la scelta finale a Uomini e donne ed è scoppiata in lacrime per suo figlio Samuele.

L'ormai ex dama del trono over questo pomeriggio è stata intervistata da Silvia Toffanin, dove ha avuto modo di parlare non solo di suo figlio e della sua nuova storia d'amore con Alessandro, ma anche del suo passato e in particolar modo della turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri.

Ida Platano in lacrime per suo figlio: la dama di Uomini e donne crolla a Verissimo

Nel dettaglio, questa domenica pomeriggio Ida Platano è tornata in studio a Verissimo per una nuova intervista esclusiva al fianco del suo neo-fidanzato Alessandro.

Rivedendo le immagini di suo figlio Samuele, la dama siciliana non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Lui è la mia vita. Lui mi ha aiutato in diversi momenti. Mi diceva: mamma ci sono io. Un bambino di 6-7 anni, mi ha trovato in momenti non belli dove mi ha detto queste parole. E' un ometto", ha dichiarato Ida Platano in lacrime.

"E' piccolo ma è avanti. Oggi è molto felice quando noi siamo fuori, in giro, vuole vedere le nostre foto. Ha parlato con Alessandro al telefono", ha raccontato ancora l'ex dama di Uomini e donne, confermando così che ci sarebbe già un buon rapporto tra il cavaliere napoletano e il suo amato bambino.

'Samuele è tutto per me', Ida in lacrime per suo figlio a Verissimo

"Mi dice: mamma sono felice, perché tu sei felice. Samuele è tutto per me, non c'è cosa più grande dei figli", ha aggiunto ancora Ida Platano parlando del rapporto con suo figlio.

Nel corso dell'intervista, Ida Platano ha rotto il silenzio anche su Riccardo Guarnieri ed ha ammesso di non voler affatto rinnegare il suo passato e questa importante storia d'amore vissuta per circa cinque anni sotto i riflettori della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

La dama ha confermato di non voler rinnegare nulla del suo passato e, anche in questa nuova intervista a Verissimo, ha ammesso che quanto ha provato per Riccardo Guarnieri è stato un amore immenso.

Ida Platano rompe il silenzio sull'ex Riccardo Guarnieri dopo l'addio a Uomini e donne

Ida ha ribadito di aver provato delle sensazioni fortissime per il cavaliere pugliese che, ancora oggi, prosegue la ricerca dell'amore nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia, dopo il riavvicinamento con Alessandro e la fatidica scelta finale che l'ha portata ad abbandonare lo studio con lui, Ida Platano ha ammesso di essersi lasciata alle spalle il passato e di voler andare avanti definitivamente.

A quanto pare, quindi, Riccardo sarebbe un capitolo chiuso e ormai Ida pensa solo al suo futuro al fianco di Alessandro Vicinanza.