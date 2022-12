Ida Platano spiazza sui social con una nuova dedica d'amore per il suo fidanzato Alessandro Vicinanza. Dopo l'uscita di scena della coppia dal cast di Uomini e donne, continuano a portare avanti la loro relazione come testimoniano i tantissimi contenuti postati sui social in questi giorni.

Ida e Alessandro si sono concessi un po' di giornate di relax e spensieratezza insieme e, tra le varie dediche d'amore, non è passata inosservata quella di Ida, la quale ha condiviso su Instagram un estratto del brano "Brividi" cantato da Mahmood e Blanco.

Prosegue la love story tra Ida e Alessandro dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Ida e Alessandro sembra proseguire a gonfie vele, così come i due hanno raccontato recentemente a Verissimo e come testimoniano anche i numerosi scatti che postano sui social.

In queste settimane post-scelta, Ida e il suo fidanzato si sono concessi un po' di weekend insieme, tra cui uno a Napoli (città natale del cavaliere) e uno a Firenze.

A colpire, in queste ultime ore, è stata anche la dedica social che Ida ha voluto fare al suo fidanzato.

La dama ha condiviso uno scatto tratto dall'intervista che, domenica scorsa, i due hanno rilasciato a Verissimo, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

'Ti vorrei amare ma sbaglio sempre, la dedica di Ida per Alessandro

"Nel mio presente oggi c'è solo Alessandro", è la frase che Ida ha pronunciato nello studio del talk show di Canale 5, confermando così la sua intenzione di lasciarsi alle spalle il passato e la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Uno scatto accompagnato da una canzone altrettanto romantica: trattasi di Brividi, il brano vincitore all'ultimo Festival di Sanremo.

"A volte non so esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre. Ti vorrei rubare un cielo di perle", è la strofa del brano che Ida ha voluto condividere sui social per dedicarla al suo fidanzato.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Ida e Alessandro e come trascorreranno questo primo Natale di coppia, nel corso della puntata di Uomini e donne del 12 dicembre ci sarà spazio per il loro ritorno in studio.

Ida torna in studio a Uomini e donne e affronta Riccardo Guarnieri

I due ormai ex protagonisti del trono over rimetteranno piede in trasmissione per raccontare al pubblico che ha seguito l'evolversi e le varie tappe della loro relazione, cosa sta succedendo fuori dallo studio televisivo.

Non mancherà un nuovo acceso confronto in studio con Riccardo Guarnieri, nel momento in cui Ida confesserà di aver ricevuto dei messaggi da parte del suo ex fidanzato.

Guarneri, infatti, pare che abbia contattato Ida dopo la fatidica scelta finale e questo suo modo di fare avrebbe indispettito Vicinanza, tanto da far nascere la prima crisi tra Ida e Alessandro per colpa di Riccardo.