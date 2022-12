La scelta di sospendere Uomini e donne per il ponte dell'Immacolata, non è piaciuta a molti spettatori: sui social network, infatti, in parecchi si sono detti delusi dal fatto che il dating-show sia stato messo in pausa fino a lunedì 12 dicembre nonostante ci siano un bel po' di puntate già registrate da mandare in onda. Oggi, per esempio, Maria De Filippi condurrà nuove riprese del suo format, ma non verranno proposte al pubblico di Canale 5 prima di qualche settimana.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Uomini e Donne è in pausa: giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, infatti, il programma lascerà spazio a film natalizi e riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 12.

Il dating-show di Canale 5, dunque, ha deciso di fermarsi per il ponte dell'Immacolata anche se solo sul piccolo schermo: oggi, infatti, è prevista la registrazione di una nuova puntata e in serata trapeleranno tutte le anticipazioni.

Nello scoprire che la trasmissione di Maria De Filippi non sarebbe andata in onda per due giorni di seguito, molti fan hanno deciso di esporsi sui social network per protestare: un parere piuttosto condiviso in rete, infatti, è che il format dovrebbe fare compagnia al pubblico anche durante le feste perché non è in diretta.

"Il senso di fermarsi risulta incomprensibile visto che registrate", ha commentato uno spettatore su Twitter raccogliendo parecchi consensi.

Il dissenso del pubblico di Uomini e Donne

"Ma tanto è tutto registrato", "Non ha senso tornare lunedì per poche settimane", "Le puntate ci sono perché le registrate, quindi potevate farci compagnia durante le feste", "Ma non ci pensate a chi è solo e in questi giorni si sente ancora più solo?", "Non gli costerebbe nulla mandare in onda puntate già registrate anche nei festivi", "Che sciocchezza", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan di Uomini e Donne hanno espresso sui social network in merito alla pausa che il programma si è concesso l'8 e il 9 dicembre.

Molti spettatori, infatti, avrebbero preferito assistere alla continuazione della puntata che è stata trasmessa in tv mercoledì scorso, quella che ha visto la doppia sfuriata di Maria De Filippi (prima col signor Mario che ha preso in giro Gemma e poi con Biagio di Maro).

La seconda parte di questo appuntamento registrato una quindicina di giorni fa, infatti, si sa già che sarà interamente dedicato al ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne

Vista la pausa per il ponte dell'Immacolata, la messa in onda dell'ospitata di Ida e Alessandro è slittata a dopo il weekend. Lunedì 12 dicembre, infatti, sarà trasmessa in tv la puntata alla quale la coppia ha partecipato non molto tempo fa, quando c'è stato anche un acceso diverbio tra il cavaliere e Riccardo Guarnieri per via di un sms di troppo inviato a Platano.

Oggi, venerdì 9, i fan potranno consolarsi con nuove anticipazioni: in serata, infatti, verranno diffusi gli spoiler della registrazione prevista per il primo pomeriggio. I protagonisti del Trono Over aggiorneranno il pubblico sulle loro conoscenze, mentre tra i giovani non è escluso qualche colpo di scena.

Recenti voci, infatti, sostengono che Federico Nicotera potrebbe fare la sua scelta prima di Natale (oppure potrebbe annunciarla per una delle prossime riprese): Alice e Carola, dunque, sono in allerta e tra poche ore si saprà qualcosa in più sul percorso del romano.

Lontani da una decisione finale, invece, sembrano essere gli altri due tronisti: Lavinia non sa decidere tra i due Alessio che la stanno corteggiando, mentre Federico Dainese si barcamena a fatica tra poche spasimanti.