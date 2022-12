Isabella Ricci, ex dama di Uomini e donne over, torna a pungere il dito contro Gemma Galgani, sua nemica imperterrita nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Tra le due dame non è mai corso buon sangue e, in una recente intervista concessa al settimanale "Nuovo" diretto da Riccardo Signoretti, l'ex volto della trasmissione non ha perso occasione per togliersi nuovi sassolini dalle scarpe nei confronti della dama torinese che, ad oggi, continua ad essere alla ricerca del suo grande amore in tv.

Gemma cerca l'amore a Uomini e donne, Isabella volta pagina

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua ad essere dominato dalle vicende di Gemma Galgani: la dama torinese, a distanza di più di dieci anni dal suo arrivo in trasmissione, continua ad essere alla ricerca del grande amore della sua vita.

Le varie frequentazioni fatte in questi anni non hanno mai dato i frutti sperati e, Gemma, si è sempre ritrovata al centro dell'attenzione per queste storia d'amore che finivano male e suscitavano ampie polemiche in studio.

Tra le nemiche indiscusse della dama torinese vi era Isabella Ricci che, dopo essersi messa in gioco per un po' di tempo all'interno dello studio del talk show Mediaset, ha trovato la sua felicità al fianco del cavaliere Fabio.

Isabella punta ancora il dito contro Gemma

I due, dopo essere usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi, sono convolati a nozze insieme diventando ufficialmente marito e moglie e attualmente si sono trasferiti a Dubai, dove hanno preso casa e intendono trascorrere almeno sei mesi all'anno.

Insomma, una nuova vita per Isabella che a differenza di Gemma, ha avuto molto più fortuna dal punto di vista sentimentale.

Tuttavia, le due dame del programma di Canale 5 non si sono lasciate in buoni rapporti, motivo per il quale Isabella non si è fatta problemi a sparare a zero contro la sua nemica, in una nuova intervista.

'Tu sei tutta rifatta', Isabella spara a zero contro Gemma di Uomini e donne

"Io sono fiera delle mie rughe, tu invece sei tutta rifatta", ha dichiarato Isabella puntando il dito contro la dama torinese di Uomini e donne e rimarcando l'attenzione sui vari ritocchi estetici di Gemma.

Gemma, per cercare di far breccia nel cuore di più cavalieri e risultare così ancora "appetibile" non si è fatta problemi a ricorrere prima ad un lifting facciale, dopodiché ha scelto di ritoccare anche il decolleté per ritrovare le forme di un tempo.

Tali ritocchini estetici hanno spinto Isabella a cogliere la palla al balzo per puntare il dito contro Gemma e scagliarsi contro il suo irrefrenabile bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica.