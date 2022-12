Perché Uomini e donne non va in onda oggi, venerdì 9 dicembre 2022? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, dopo la pausa per l'Immacolata, speravano di vedere regolarmente in onda la trasmissione su Canale 5.

Invece non sarà così, dato che questo venerdì pomeriggio non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con il talk show nella fascia del primo pomeriggio Mediaset e, tale decisione, ha scatenato non poche polemiche tra i fan, molti dei quali hanno puntato il dito contro la trasmissione stessa.

Perché la nuova puntata di Uomini e donne non va in onda oggi 9 dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne riguarderà tutto il ponte dell'Immacolata, dato che la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non sarà in onda neppure venerdì 9 dicembre 2022.

Gli spettatori che alle 14:45 si collegheranno su Canale 5 resteranno profondamente delusi, dato che a quell'ora, subito dopo l'appuntamento con la soap opera Terra Amara, partirà un film natalizio che occuperà la fascia oraria fino alle 16:35 circa, prendendo così anche il posto del daytime di Amici 22.

La messa in onda di Uomini e donne, come riportato anche sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, riprenderà regolarmente da lunedì 12 dicembre 2022.

Sta di fatto che, questa decisione di stoppare la trasmissione anche venerdì 9 dicembre, ha scatenato non poche polemiche tra i fan social.

I fan di Uomini e donne polemici per la cancellazione del 9 dicembre

In moltissimi si sono lamentati per questa scelta, ritenendo inutile il fatto che la trasmissione di Maria De Filippi venga stoppata per due giorni di fila, quando le puntate sono già state registrate in precedenza e con diversi giorni di anticipo.

"Non ha senso ritornare in onda direttamente lunedì quando le puntate sono già registrate", ha sbottato un fan del talk show pomeridiano di Canale 5 che sperava di vederlo in onda anche in questi giorni di festa.

"Ma non ci pensate a quelle persone che sono sole e che, durante il periodo delle feste, si sentono ancora più sole?", ha scritto un altro commentatore social che non ha gradito la decisione di interrompere la messa in onda di Uomini e donne per due giorni.

'Non vi costerebbe nulla andare in onda', sbottano i fan di Uomini e donne

"Non vi costerebbe nulla andare in onda, visto che le puntate sono già registrate", ha scritto ancora un altro commentatore e fan social della trasmissione del pomeriggio.

Insomma, una vera e propria ondata di polemiche nei confronti del talk show dei sentimenti di Canale 5 che, tutti i giorni, appassiona una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori in daytime.