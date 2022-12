Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate del mese di dicembre 2022, ci sarà spazio per il ritorno in studio della dama Ida Platano.

Dopo la fatidica scelta finale che l'ha portata a uscire di scena dal cast della trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza, la dama del trono over ritornerà e lo farà anche per incastrare e smascherare il suo ex Riccardo Guarnieri, ancora presente nel cast del trono over.

Ida torna e smaschera l'ex Riccardo Guarnieri: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne 2022 rivelano che per Ida Platano giungerà il momento del fatidico ritorno in trasmissione, a distanza di un po' di settimane dalla fatidica registrazione della scelta finale, che l'ha portata ad abbandonare il parterre del trono over con Alessandro.

Il ritorno in studio permetterà ad Ida e al suo nuovo fidanzato di poter svelare al pubblico e agli opinionisti del talk show, come sta procedendo la loro storia d'amore, a distanza di un po' di giorni dal fatidico addio alla trasmissione.

Tuttavia, una volta rientrata in studio, Ida si ritroverà a dover fare i conti anche con la presenza del suo ex storico Riccardo Guarnieri, col quale ha vissuto una tormentata storia d'amore che è andata avanti per diversi anni tra "alti e bassi".

Riccardo incastrato da Ida: nuove anticipazioni Uomini e donne

Anche nel corso dell'ultima edizione, Ida e Riccardo avevano provato a riprendere in mano le redini del loro legame ma, le cose, tra i due non hanno funzionato e alla fine la dama siciliana ha scelto di concedersi una nuova chance al fianco di Alessandro Vicinanza.

Le anticipazioni di Uomini e donne, però, rivelano che in studio Ida non si farà problemi ad incastrare e smascherare il suo ex Riccardo Guarnieri, portando alla luce un "segreto" che fino a questo momento era rimasto ignoto.

Sì, perché la dama siciliana racconterà in studio che subito dopo la registrazione della scelta ha ricevuto dei messaggi da parte del suo ex Riccardo Guarnieri.

Riccardo lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere pugliese, quindi, si è fatto sentire di nuovo e lo ha fatto inviando dei messaggi ad Ida subito dopo la scelta finale.

Una confessione inaspettata, dato che Riccardo aveva più volte confermato di essersi lasciato alle spalle questa storia d'amore e di voler andare avanti definitivamente.

E così, nel momento in cui Ida finirà per smascherare il comportamento del suo ex, non mancheranno le polemiche in studio.

A un certo punto, Riccardo lascerà la trasmissione e scoppierà in lacrime, preferendo rifugiarsi nel dietro le quinte dello show di Maria De Filippi, mentre Ida si concederà un ballo romantico con la sua nuova fiamma.