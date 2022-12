Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena, a partire dall'assenza in studio della dama Pinuccia.

Protagonista di uno scontro acceso in studio con Maria De Filippi e Alessandro, la dama di Vigevano non sarà più presente nel corso delle prossime puntate di questa edizione.

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri che, dopo essersi lasciato "scappare" la dama Gloria, proverà a tornare sui suoi passi.

Pinuccia fuori dal cast del trono over: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che non ci sarà più spazio per le vicende di Pinuccia in trasmissione.

La dama di Vigevano, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, non sarà più tra le protagoniste del trono over. Pinuccia non ha partecipato a due delle ultime registrazioni, che si sono tenute in queste settimane, dopo la sfuriata che c'è stata in trasmissione con Maria De Filippi anche perché la dama aveva finto un malore ed era stata ripresa dalla padrona di casa. Pinuccia sarebbe stata fatta fuori dal cast di Uomini e donne,

La conduttrice di Uomini e donne aveva perso le staffe con Pinuccia, dopo che Alessandro ha puntato il dito contro la dama, ammettendo di essere stufo del suo modo di fare fin troppo ossessivo.

Pinuccia non tornerà più in studio: anticipazioni Uomini e donne

A quel punto, Maria De Filippi aveva preso la parola ed ha puntato il dito contro Pinuccia, chiedendole di lasciare in pace Alessandro.

La reazione della dama di Vigevano, però, non è stata delle migliori: Pinuccia è diventata una furia, a tratti ingestibile.

Sta di fatto che, nelle prossime puntate di Uomini e donne, la dama non sarà più presente in studio e a quanto pare non parteciperà neppure alle registrazioni successive di questa edizione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche del percorso di Riccardo Guarnieri.

Riccardo Guarnieri vuole riconquistare Gloria: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere pugliese, dopo essersi lasciato alle spalle la fine della sua tormentata relazione con Ida Platano, ha provato a rimettersi in gioco assieme alla dama Gloria, fino ad arrivare al momento in cui ha scelto di chiudere questa frequentazione.

A distanza di alcuni giorni, però, Riccardo tornerà di nuovo sui suoi passi e annuncerà di voler riconquistare di nuovo la dama. Così si metterà all'opera per farle una sorpresa e presentarsi sotto casa sua, con la speranza di poterla riconquistare.

La reazione di Gloria, però, non sarà quella sperata: le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la dama preferirà non rimettersi in gioco e in questo modo darà una dura lezione al cavaliere pugliese.

Inizia la pausa natalizia per Uomini e donne su Canale 5

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti con U&D, la programmazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi si appresta a subire delle importanti variazioni.

Anche quest'anno, infatti, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche in daytime in occasione del periodo delle feste natalizie.

L'ultima puntata di questa edizione del dating show Mediaset sarà trasmessa mercoledì 21 dicembre, dopodiché inizierà la pausa di due settimane, che interesserà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22.

Tuttavia, le registrazioni del talk show non dovrebbero fermarsi e anche nelle prossime settimane del mese di dicembre, sono previste le riprese delle nuove puntate che andranno poi in onda da gennaio 2023 in poi su Canale 5.