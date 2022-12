Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che a tenere banco saranno le vicende di Riccardo Guarnieri, ancora una volta protagonista indiscusso nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Messa da parte la sua tormentata relazione con Ida Platano, il cavaliere si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Gloria e questa volta si arriverà a una svolta che si preannuncia inaspettata.

Per quanto riguarda le vicende della dama Pinuccia, dopo la sfuriata avuta con Maria De Filippi, non sarà più presente nel cast del trono over.

Riccardo si presenta sotto casa di Gloria: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri e delle novità che riguardano il suo percorso sentimentale.

Nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, Riccardo ha chiuso con Gloria, lasciando tutti senza parole.

Una decisione che, a quanto pare, è stata presa in maniera affrettata, visto che Riccardo tornerà sui suoi passi e annuncerà di voler riconquistare la dama.

Gloria rifiuta Riccardo: spoiler Uomini e donne

Il cavaliere si presenterà sotto casa di Gloria insieme al nipote, sperando di riuscire a riconquistarla.

Peccato che la reazione di Gloria non sarà delle migliori: deciderà di non partecipare all'incontro organizzato da Riccardo, rifiutandosi di trascorrere del tempo con lui, nonostante fosse andato sotto casa per vederla.

Una presa di posizione chiara e decisa quella di Gloria, la quale non ha gradirà il modo di fare del cavaliere e non si farà problemi a rifiutarlo nel momento in cui lui proverà a mettere una pietra sopra ai suoi sbagli.

Silenzio su Lavinia e Federico: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che non si è affatto parlato delle vicende di Lavinia e Federico Nicotera.

Entrambi i due tronisti sono al centro dell'attenzione social per quella che sarà la loro scelta finale, ma nel corso delle riprese non si è fatto minimamente cenno alle loro vicende sentimentali, quindi per il momento nessuno dei due si è congedato dalla trasmissione.

Spazio anche alle vicende della dama Pinuccia, che nel corso delle ultime puntate è stata protagonista di un acceso scontro in studio con Maria De Filippi.

La dama Pinuccia fatta fuori dal cast: anticipazioni Uomini e donne

La dama di Vigevano non ha preso parte alle ultime registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, non tornerà più in studio a Uomini e donne.

Un addio a tutti gli effetti quello di Pinuccia, che a quanto pare non farà più parte del cast del trono over.

Del resto la conduttrice di U&D era stata particolarmente chiara e aveva ammesso che questa partecipazione in trasmissione non le stava facendo affatto bene, motivo per il quale avrebbe poi scelto di allontanarla dal parterre over.