Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri tornerà al centro dell'attenzione dopo l'addio della sua ex Ida Platano, che ha scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione Mediaset assieme ad Alessandro Vicinanza.

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, in questi nuovi appuntamenti con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, si ritroverà a fare i conti con il rifiuto da parte della sua pretendente Alice.

Ida torna e affronta Riccardo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri sarà al centro dell'attenzione dopo un nuovo confronto che lo vedrà protagonista assieme alla sua ex Ida Platano.

La dama siciliana, a distanza di un po' di giorni dalla fatidica registrazione della scelta che l'ha portata ad abbandonare la trasmissione con Alessandro, rimetterà piede in trasmissione e avrà la possibilità di fare chiarezza anche su quanto è accaduto dopo la scelta finale.

In quei momenti, infatti, Riccardo Guarnieri non ha proferito parola sull'uscita di scena della sua ex fidanzata assieme ad Alessandro, dimostrando così di aver "incassato il colpo" senza fiatare.

Riccardo lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Tuttavia, una volta rientrata in studio, Ida Platano confesserà di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, il cavaliere pugliese si ritroverà messo alle strette dato che verrà fuori la verità su questi sms.

Di conseguenza, Riccardo dovrà affrontare non solo la sua ex fidanzata ma anche i commenti negativi degli opinionisti che, in studio, non saranno per niente clementi nei confronti del cavaliere pugliese.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Riccardo deciderà di lasciare la trasmissione: il cavaliere uscirà di scena dallo studio e andrà via, in lacrime, deluso e ferito da quanto è accaduto dopo le rivelazioni della sua ex Ida Platano, ormai felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Federico rifiutato da Alice: nuove anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio anche per le vicende di Federico Nicotera.

Il tronista porterà avanti il suo percorso in studio assieme ad Alice e Carola ma, durante le ultime esterne, si lascerà andare soprattutto con la seconda, scatenando così la reazione contrariata di Alice.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Alice deciderà di dare la sua lezione finale al tronista e lo farà rifiutando il suo invito per un'esterna insieme.

Di conseguenza, Federico si vedrà negata la possibilità di trascorrere del tempo con Alice, per volere della ragazza stessa. Riuscirà a recuperare il loro rapporto prima della fatidica scelta finale? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Lo stop natalizio per Uomini e donne da metà dicembre

Tra i tre tronisti in carica, infatti, attualmente Federico Nicotera sembra essere colui maggiormente vicino alla fatidica registrazione della scelta finale.

Non si esclude, quindi, che tale appuntamento possa essere trasmesso in tv prima della pausa natalizia del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Anche quest'anno U&D verrà sospeso per qualche settimana dalla programmazione pomeridiana di Canale 5 durante le settimane delle festività natalizie: il talk show tornerà in onda regolarmente da gennaio 2023 in poi, con le nuove puntate che terranno compagnia al pubblico fino a fine maggio.

Gli impegni tv di Maria De Filippi da gennaio in poi

E, da gennaio in poi, quello con Uomini e donne non sarà l'unico impegno della stagione per Maria De Filippi: la conduttrice sarà anche al timone della nuova edizione di C'è posta per te, in onda al sabato sera su Canale 5.

In daytime, inoltre, proseguirà l'appuntamento con gli speciali della domenica pomeriggio di Amici 22, in attesa poi dell'inizio del serale che quest'anno è previsto da fine marzo in poi su Canale 5.

Un'annata decisamente impegnativa per la conduttrice che, successivamente, in estate proporrà anche una nuova edizione di Temptation Island.