Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne del 2023? La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi prosegue con successo su Canale 5 e anche quest'anno la messa in onda è in programma fino a fine maggio.

Di conseguenza ci sarà spazio anche per l'arrivo in scena di nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco fino alla fine di questa edizione per cercare la propria anima gemella.

Tra i nomi in lizza per ricoprire questo ruolo spicca quello di Francesco Griffo, che ha conquistato il pubblico del talk show come corteggiatore dell'attuale tronista Lavinia Mauro.

La programmazione televisiva di Uomini e donne nel 2023

La messa in onda di Uomini e donne terrà compagnia al pubblico fino a maggio 2023, dopodiché ci sarà la pausa estiva fino a settembre.

Da metà dicembre, però, ci sarà uno stop di un paio di settimane. La trasmissione, come da tradizione, verrà sospesa per il periodo delle feste natalizie.

I fan però possono stare tranquillim perché le nuove puntate torneranno in onda regolarmente a partire da gennaio 2023. Intanto le registrazioni di questa edizione vanno avanti a ritmo spedito.

Dopo l'addio al trono di Federica Aversano, in carica sono rimasti tre tronisti: Lavinia, Federico Nicotera e Federico Dainese.

Per loro al più presto arriverà il momento di portare a termine questo percorso che va avanti dallo scorso settembre e lasciare spazio ai nuovi tronisti.

Chi sono i prossimi nuovi tronisti in lizza per Uomini e donne 2023

Con l'uscita di scena degli attuali tronisti, ecco che entreranno in scena volti nuovi, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la propria anima gemella sotto i riflettori.

Tra i nomi che sembrano essere in lizza vi è quello di Andrea Della Cioppa, corteggiatore della passata edizione di Uomini e donne, il quale in una recente intervista non ha nascosto che se dovesse essergli offerta la possibilità di diventare il nuovo tronista, non si tirerebbe affatto indietro.

Anche Monica Cudia è tra i possibili nuovi tronisti: una ragazza siciliana classe 1994, anche lei in passato già vista nel parterre dei pretendenti.

Francesco Griffo in lizza come nuovo tronista a Uomini e donne 2023

Tra i nomi più richiesti del momento vi è quello di Francesco Griffo, l'ormai ex pretendente di Lavinia, che ha scelto di eliminarsi nel corso delle ultime registrazioni di questa edizione.

Il modo di fare di Francesco ha conquistato il pubblico del talk show, che a gran voce sui social ha chiesto alla produzione di valutare il suo nome come nuovo tronista di Uomini e donne per il 2023.

Tale richiesta sarà accolta?