Sono passati anni dall'ultima apparizione di Pamela Barretta a Uomini e donne: la pugliese è stata protagonista del dating-show per tanto tempo, soprattutto con i suoi amori tormentati e senza lieto fine. Ai fan di Instagram che continuano a chiederle di tornare nel programma per cercare l'amore, l'ormai ex dama ha risposto che non succederà, probabilmente anche perché gli autori non sentirebbero la sua mancanza come parte del pubblico da casa.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Anche se è passato tanto tempo da quando ha lasciato Uomini e Donne, Pamela Barretta continua ad essere considerata una protagonista di punta del Trono Over, una dama che potrebbe dare ancora tanto alla trasmissione.

Vista anche l'imminente uscita di scena di Ida Platano (la cui ospitata con Alessandro andrà in onda dopo il weekend, quindi lunedì 12 dicembre), alcuni spettatori sperano che la bella pugliese possa rientrare nel parterre per vivacizzare un po' le dinamiche della versione senior.

Interpellata su Instagram sull'eventualità di riprendere posto nel cast fisso del dating-show, l'imprenditrice ha risposto con un secco: "Non torno".

Nonostante sia ancora considerata uno dei personaggi più chiacchierati del programma, dunque, Pamela chiarisce che il suo futuro è lontano dagli studi Elios per diversi motivi, uno dei quali sarebbe legato ai rapporti non proprio idilliaci con gli addetti ai lavori.

La frecciatina a chi lavora per Uomini e Donne

Ad un fan di Instagram che ha sottolineato quanto lui e tanti altri sentano la sua mancanza guardando Uomini e Donne, Pamela ha fatto sapere: "A loro forse non manco".

Sono bastate queste poche parole per dare il via ad una serie di teorie sul perché la bella Barretta non ha più messo piede negli studi del dating-show in questi anni.

Nonostante sia ufficialmente single da molto tempo, la dama non si è più fatta vedere agli Elios, a differenza di come è accaduto con altri "colleghi": Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ad esempio, sono stati riaccolti nel parterre dopo una lunga assenza e oggi sono tra i protagonisti assoluti del Trono Over.

La pugliese, però, dicendo che probabilmente chi lavora per il dating-show non sente la sua mancanza, è come se avesse lasciato intendere che nella redazione ci sarebbe qualcuno che non la vedrebbe di buon occhio: da questo potrebbe dipendere il mancato ritorno della donna nel cast del programma che l'ha resa popolare.

Attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne

Chiarito il fatto che Pamela Barretta non tornerà nel cast del Trono Over nonostante la speranza di tanti, ora gli spettatori sono concentrati su quello che accadrà nelle prossime ore all'interno degli studi Elios.

Uomini e Donne è in pausa per le feste (la messa in onda delle puntate riprenderà lunedì 12 dicembre), ma le registrazioni vanno avanti: venerdì 9, infatti, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento con il suo dating-show, il primo dopo uno stop di oltre 10 giorni.

Le anticipazioni che trapeleranno in serata, riguarderanno sia dame e cavalieri che i tre tronisti: Federico Nicotera, in particolare, potrebbe fare qualche importante annuncio legato alla sua scelta tra Alice e Carola.

Aggiornamenti in arrivo anche su Riccardo Guarnieri (di nuovo single dopo la breve frequentazione con Gloria), su Roberta che è sola da quando Alessandro Vicinanza si è fidanzato con Ida, su Gemma Galgani che è ancora alla ricerca dell'anima gemella, su Biagio che solo 48 ore fa è stato severamente rimproverato dalla padrona di casa per come si è comportato con Silvia.