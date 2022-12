La nuova registrazione di Uomini e donne è in programma il 9 dicembre 2022 e non si esclude che possano esserci le fatidiche scelte dei tronisti in carica, Federico Nicotera e Lavinia Mauro.

Da alcune settimane, infatti, i due protagonisti di questa edizione del trono classico, stanno portando avanti il loro percorso in trasmissione con pochi pretendenti e, tenendo conto che mancano poco prima della pausa natalizia del talk show, circola l'ipotesi di un loro possibile imminente addio alle scene.

Nuova registrazione Uomini e donne del 9 dicembre: arrivano le scelte?

Nel dettaglio, per questa settimana l'appuntamento in tv con Uomini e donne è sospeso dalla programmazione dell'8 e 9 dicembre.

La trasmissione di Maria De Filippi non andrà in onda in questo Ponte dell'Immacolata e, al suo posto, saranno trasmessi dei film natalizi in prima visione assoluta, i quali andranno ad occupare anche la fascia oraria del daytime di Amici 22.

L'appuntamento con il talk show tornerà in onda da lunedì 12 dicembre ma, intanto, una nuova registrazione del programma è già in programma per la giornata di venerdì 9 dicembre 2022.

Le nuove riprese si preannunciano particolarmente attese dal pubblico, dato che potrebbe esserci la scelta finale di Lavinia e quella di Federico Nicotera.

La scelta di Federico e Lavinia nella registrazione di U&D del 9 dicembre?

Ad oggi, dopo l'addio di Federica Aversano al programma senza fare alcun tipo di scelta, Federico e Lavinia sono i due tronisti che sembrano avere le idee maggiormente chiare sul loro percorso sentimentale.

Federico, ad esempio, da alcune settimane ha deciso di concentrare le sue uscite fuori dal programma con Alice e Carola, le due pretendenti che rispetto alle altre sono riuscite a far breccia nel suo cuore, portandolo a lasciarsi andare sempre più.

Stessa situazione anche per Lavinia Mauro che, dopo l'eliminazione volontaria di Francesco, ha deciso di concentrarsi su Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Lavinia pronta per la scelta finale nella registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre?

Entrambi i tronisti si sono resi protagonisti di una serie di esterne particolarmente intense e ricche di emozioni con i loro rispettivi pretendenti e, in vista della registrazione del 9 dicembre, potrebbero spiazzare il pubblico di Uomini e donne, annunciando di essere pronti per la scelta finale.

Del resto, proprio in una recente intervista al magazine della trasmissione di Canale 5, Lavinia Mauro ha svelato che per quest'anno spera di trovare il suo principe azzurro sotto l'albero.

Uno spoiler velato sul fatto che la tronista potrebbe congedarsi dalla trasmissione prima della pausa natalizia.

Anche quest'anno, peraltro, Uomini e donne si fermerà per qualche settimana in daytime a partire da metà dicembre e, al suo posto, ci sarà spazio per la messa in onda della soap Terra Amara.