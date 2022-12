Riccardo Guarnieri si racconta in una nuova intervista al magazine di Uomini e donne e rivela quello che attualmente è il suo grande sogno: mettere su famiglia.

Il cavaliere del parterre del trono over, nel corso delle ultime settimane, è stato al centro dell'attenzione dopo la scelta finale della sua ex. Infatti Ida ha lasciato il programma per viversi la sua storia d'amore con Alessandro.

L'addio di Ida Platano a Uomini e donne e Riccardo

Riccardo Guarnieri continua a essere uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali e in particolar modo per la sua rocambolesca storia d'amore con Ida Platano, ormai finita male.

I due protagonisti del trono over, fino alla fine, hanno cercato di prendere in mano le redini del loro rapporto e cercare così di recuperare la loro storia, ma alla fine le cose non sono andate nel verso sperato.

E, nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne di questa stagione, Ida ha scelto di uscire di scena definitivamente dal cast della trasmissione di Maria De Filippi insieme ad Alessandro, pronta a iniziare un nuovo percorso di vita insieme.

Il sogno di Riccardo Guarnieri: il cavaliere di Uomini e donne si racconta

Riccardo ha incassato il colpo in silenzio e nel frattempo ha cercato di conoscere meglio la dama Gloria, anche se le cose tra i due non stanno andando proprio nel migliore dei modi.

In una recente intervista, Riccardo ha svelato quello che attualmente è il suo sogno nel cassetto.

Il cavaliere pugliese ha ammesso che gli piacerebbe poter mettere su una famiglia tutta sua, con la quale trascorrere i momenti belli della vita, tra cui il Natale.

"Il regalo che mi sarebbe piaciuto ricevere e che ancora non ho ricevuto?

La possibilità di vivere il Natale insieme a una famiglia e di trasmettere ai miei figli l'amore per questo periodo", ha svelato l'ex fidanzato di Ida Platano.

I fan speravano nel ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Insomma, il sogno nel cassetto di Riccardo sarebbe quello di poter diventare padre per la prima volta e al tempo stesso riuscire a mettere su una famiglia tutta sua.

Un sogno che fino a questo momento non si è concretizzato, complici le varie storie d'amore finite male del cavaliere pugliese.

I fan del talk show di Maria De Filippi speravano in un ritorno di fiamma con la sua ex storica Ida Platano: il finale per la coppia, però, è stato particolarmente amaro e ormai entrambi viaggiano su binari diversi.