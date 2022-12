Nella giornata di mercoledì 21 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, durante la registrazione ci sonio stati importanti colpi di scena nel trono classico. A tal proposito, Federico Dainese ha abbandonato il trono, non arrivando alla scelta finale. Lavinia e Federico Nicotera, invece, non hanno ancora deciso con chi lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, registrazione 21 dicembre: Federico Dainese lascia la trasmissione

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Federico Dainese era entrato in crisi, in seguito ad alcuni attacchi ricevuti nel programma di Canale 5.

In particolar modo, il single ligure era stato accusato di non avere creato nessun legame con le sue corteggiatrici. Le anticipazioni delle riprese del dating show del 21 dicembre rivelano che Dainese ha preferito mettere fine alla sua esperienza nel programma. Le indiscrezioni trapelate in rete, attraverso il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, forniscono l'ennesimo colpo di scena, avvenuto nello studio di Maria De Filippi. Oltre a Federica Aversano, anche Federico Dainese ha preferito trovare l'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, prossime puntate: Federico Dainese abbandona il programma

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda nel pomeriggio del 21 dicembre, Federico Dainese aveva avuto una discussione con Elena.

In particolar modo, la single aveva accusato il tronista di non avere creato nessun legame con lei e di non essere andato oltre all'aspetto fisico. A detta della corteggiatrice, il tronista non aveva fatto nessuna domanda sulla sua vita privata, non mostrando interesse. Situazione diversa, invece, quella fra Dainese e Vincenza, con la quale sembrava esserci molto feeling.

Purtroppo, il single ligure ha preferito non continuare la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, lasciando il trono.

Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia e Federico Nicotera ancora indecisi sulla scelta

Se Federico Dainese ha avuto le idee chiare sul suo percorso, decidendo di abbandonare il trono, Lavinia e Federico, invece, sono ancora indecisi sul da farsi.

Mauro e Nicotera, infatti, non hanno fatto ancora nessuna scelta. Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 dicembre rivelano che gli unici due tronisti rimasti nel programma non hanno ancora fatto chiarezza nei propri sentimenti. Se da un lato Nicotera è incerto fra Alice e Carola, dall'altro lato, Lavinia è ancora indecisa se l'uomo della sua vita possa essere Alessio Campoli o Alessio Corvino. In ogni caso, la messa in onda delle ipotetiche due scelte andrà in onda nel 2023.