Cresce l'attesa dei fan di Uomini e donne per le puntate che saranno trasmesse dopo la pausa natalizia: visto che l'edizione 2022/2023 è al suo giro di boa, a breve dovrebbe cambiare il cast del Trono Classico. Insistenti rumor sostengono che le scelte dei tre tronisti siano molti vicine e possano avvenire nel corso delle registrazioni previste per dicembre. Quando i ragazzi sulla poltrona rossa inizieranno a fidanzarsi, la redazione potrà ufficializzare le new entry che, stando a quello che si vocifera in rete, dovrebbero essere tutti sconosciuti.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Nel giorno in cui sono iniziate le vacanze di Natale di Uomini e Donne (la messa in onda delle puntate ricomincerà il 9 gennaio), in rete sta circolando un'interessante indiscrezione sul cast che animerà la seconda parte di stagione.

I percorsi di Lavinia, Federico N e Federico D sono agli sgoccioli (i tre dovrebbero scegliere nelle prossime registrazioni), quindi il Trono Classico sta per essere rinnovato.

Stando a quello che si vocifera in rete di recente, la redazione avrebbe intenzione di puntare su persone sconosciute e non su ex corteggiatori, come tanti pensavano. Si era ipotizzato il possibile ritorno nel dating-show di Andrea Della Cioppa (spasimante di Veronica Rimondi) o di una "promozione" di Carola Carpinelli in caso di non scelta da parte di Nicotera, ma a quanto pare ad accomodarsi sulla poltrona rossa saranno giovani che il pubblico di Canale 5 non ha mai visto prima.

Il futuro di Uomini e Donne

Questo rumor circolava anche l'estate scorsa, quando non si conoscevano ancora i nomi dei quattro ragazzi che hanno animato la prima parte dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. A fine agosto, quando sono iniziate le registrazioni, si è saputo che la redazione aveva scelto tre ex corteggiatori (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federica Aversano) e un solo sconosciuto, ovvero Federico Nicotera.

Quando manca pochissimo alla scelta dei giovani che compongono attualmente il Trono Classico, si rifà strada l'ipotesi di un cast di ragazzi non famosi per le puntate che saranno trasmesse in tv a partire dal 9 gennaio prossimo.

I nuovi tronisti del dating-show, dunque, potrebbero essere tutti giovani alla prima esperienza televisiva, come accadeva tanti anni fa quando questa versione del programma Mediaset primeggiava negli ascolti rispetto a quella over.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Si vocifera sui social che una delle nuove troniste di Uomini e Donne potrebbe essere una studentessa la cui identità è ancora sconosciuta, ma le conferme dagli addetti ai lavori non sono ancora arrivate.

Probabilmente la redazione rinnoverà il cast del Trono Classico alla fine delle vacanze di Natale: a gennaio, dunque, potrebbero esserci sia le scelte dei ragazzi sulla poltrona rossa che le presentazioni dei loro sostituti.

Oggi, mercoledì 21 dicembre, è prevista una nuova registrazione del dating-show e le anticipazioni che trapeleranno potrebbero fare chiarezza sui percorsi di Nicotera, Dainese e Lavinia.

I fan pensano che il primo a fidanzarsi potrebbe essere il Federico che da mesi sta frequentando Alice e Carola davanti alle telecamere: il romano è indeciso tra le due corteggiatrici da molto tempo, ma i rumor su una sua imminente decisione si fanno sempre più insistenti.

Anche la giovane Mauro potrebbe lasciare la trasmissione in coppia a breve: le conoscenze con Alessio Campoli e Alessio Corvino procedono a gonfie vele e presto la tronista sarà chiamata a dire a quale dei due suoi spasimanti vuole legarsi ufficialmente.