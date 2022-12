Terminata la prima parte di stagione, i telespettatori di Uomini e donne stanno facendo un bilancio su quello che è accaduto da settembre a dicembre in studio. Per quanto riguarda il Trono Classico, si potrebbe parlare di un mezzo "flop": per ora non si è formata nessuna coppia, in quanto nessuno dei quattro tronisti del cast ha fatto la sua scelta, anzi due di loro si sono ritirati dopo mesi di esterne e puntate dedicate. La prima a lasciare il programma da single è stata Federica Aversano, mercoledì 21 dicembre, invece, è stato Federico Dainese ad abbandonare il trono.

Bilancio per i giovani di Uomini e Donne

Le vacanze di Natale di Uomini e Donne sono iniziate il 21 dicembre: la messa in onda del dating-show, infatti, rimarrà ferma per 18 giorni, per poi ricominciare lunedì 9 gennaio. Le registrazioni, però, andranno avanti anche durante le feste, anzi pare che ne siano previste due il 28 e 29 dicembre prossimo.

I fan del format Mediaset si aspettano che in uno dei nuovi appuntamenti venga annunciata una scelta: sono settimane che si vocifera del possibile addio di Federico Nicotera alla trasmissione.

Anche Lavinia Mauro è lontana dalla decisione finale tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, tant'è che molti spettatori escludono che possa scegliere prima della fine dell'anno.

Gli addii dei protagonisti di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata mercoledì 21 dicembre, fanno sapere che Federico Dainese ha abbandonato il programma senza scegliere. Salgono a due, dunque, i ritiri dal dating-show da parte dei ragazzi che lo scorso settembre hanno esordito sulla poltrona rossa.

L'odontotecnico non è riuscito a instaurare nessun legame degno di nota con le corteggiatrici, tant'è che qualche volta non entrava neppure in studio per aggiornare il pubblico sulle esterne fatte durante le settimana.

Prima del ligure, è stata Federica Aversano a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi dopo un paio di mesi di ricerca dell'amore davanti alle telecamere.

La 28enne ha detto addio al trono tra le lacrime ma con la consapevolezza di non essere ancora pronta per una relazione stabile.

Attesa per le new entry di Uomini e Donne

Ricapitolando, dei quattro tronisti che sono stati presentati all'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne: due hanno abbandonato il programma da single e altri due sono ancora lontani dalla scelta. I fan pensano che sia Federico Nicotera che Lavinia concluderanno il loro percorso esprimendo una preferenza tra i ragazzi con i quali stanno uscendo in esterna da mesi, ma ancora non si sa quando questo avverrà.

Maggiori soddisfazioni in questo senso, invece, le danno i protagonisti del Trono Over. Nella prima parte di stagione, in studio sono nate diverse coppie: la più chiacchierata è quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Quella che da un paio d'anni a questa parte era considerata la "regina" della versione senior di U&D, dunque, da un paio di mesi non figura più nel parterre: a prendere il suo posto al centro delle dinamiche della trasmissione, sono stati il suo ex Riccardo Guarnieri e l'amica Gemma Galgani.

Anche tra i veterani del cast, però, ci sono stati degli addii inaspettati: Pinuccia Della Giovanna, ad esempio, è stata allontanata dalla redazione dopo una serie di atteggiamenti sopra le righe, tra cui l'aver finto un malore, che pare abbiano indispettito anche Maria De Filippi.