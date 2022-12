Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo avrà un'amara sorpresa dopo il ritorno in studio di Ida Platano.

Nelle puntate che andranno in onda dal 5 al 7 dicembre, infatti, ci sarà il tanto atteso confronto tra Ida, Riccardo e Alessandro, che non sarà privo di conseguenze.

Per Riccardo non sarà facile affrontare la situazione, in particolar modo dopo che Ida racconterà pubblicamente ciò che è successo dopo la sua uscita con Alessandro.

Ida e Alessandro tornano in studio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne svelano che questa settimana Ida e Alessandro faranno ritorno in trasmissione per raccontare come procede la loro relazione.

Ida racconterà di essere molto felice con il suo nuovo fidanzato, facendo chiaramente capire di aver voltato pagina una volta per tutte con il suo ex Riccardo, che ascolterà senza poter far nulla e con molta malinconia negli occhi.

Ida e Alessandro sono molto attivi sui social, dove pubblicano i loro momenti più belli e romantici e si dedicano canzono e frasi d'amore. I fan però sono divisi: nei commenti, c'è chi spera che il loro amore vada avanti per sempre, ma anche chi crede. come Tina Cipollari, che si rivelerà un fuoco di paglia.

Ida smaschera Riccardo: anticipazioni U&D

Quando Ida avrà finito il suo racconto nel parterre di Uomini e donne. succederà qualcosa di davvero inaspettato che metterà in crisi Riccardo, che mai si sarebbe immaginato che la sua ex lo smascherasse pubblicamente.

Ebbene, Ida svelerà che Riccardo le ha scritto dopo la sua uscita con Alessandro, dimostrando di non voler accettare la sua nuova relazione.

Insomma, pare che Guarnieri abbia provato per l'ultima volta a inseguire Ida, ma che i suoi tentativi siano falliti.

Questi messaggi avrebbero però creato tensioni tra la sua ex e Alessandro.

Riccardo in lacrime lascia la trasmissione: anticipazioni Uomini e Donne nuove puntate

La tensione sarà molto alta in studio e Riccardo non vorrà accettare il fatto di essere stato smascherato davanti a tutti, anche se dirà che i suoi messaggi non erano affatto finalizzati a far cambiare idea a Ida.

Anche se le intenzioni di Riccardo verranno fraintese, Ida non avrà problemi a dirgli tutto quello che pensa, facendolo scoppiare in lacrime. Ad aumentare la tensione sarà anche il caos che si creerà nello studio, come è ben facile immaginare.

E così, Riccardo in lacrime lascerà lo studio di Uomini e donne, andando dietro le quinte. Questa volta Ida non lo seguirà per un chiarimento, con grande soddisfazione di Alessandro, che si sentirà finalmente al primo e unico posto nel cuore della fidanzata.