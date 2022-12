Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo tornerà a far parlare di sé nel parterre del Trono over, protagonista di un gesto che non passerà inosservato.

Guarnieri non riuscirà a sopportare la vista di Ida e Alessandro insieme, i quali torneranno in studio per raccontare come procede la loro storia d'amore. In questa circostanza, verrà fuori un retroscena che creerà parecchio disordine in studio.

Attenzione anche alle vicende del trono classico, dato che Federico Nicotera, dopo un'esterna nella quale bacerà Carola, riceverà una lezione dalla sua corteggiatrice Alice.

Ida mette in imbarazzo Riccardo: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel mese di dicembre su Canale 5 si concentrano su Ida e Alessandro, che faranno partecipi i presenti e il pubblico a casa di come sta procedendo la loro relazione fuori dalla trasmissione.

I due racconteranno di essere molto felici, ma ci sarà spazio anche per una rivelazione di Ida che metterà in serio imbarazzo Riccardo.

Ebbene, Ida svelerà che dopo essere uscita dalla trasmissione con Alessandro, ha ricevuto dei messaggi da parte del suo ex che hanno creato maretta con Ale. A quel punto, Riccardo uscirà dallo studio in lacrime e si sentirà attaccato per l'ennesima volta.

Riccardo tra Ida e Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Dunque, nelle prossime puntate di Uomini e donne Ida smaschererà Riccardo raccontando dei messaggi che ha ricevuto fuori dalla trasmissione e che potevano, a suo giudizio, essere evitati.

Riccardo, in lacrime, lascerà lo studio di Uomini e donne mentre nel parterre si creerà caos.

Stavolta Ida non andrà dietro le quinte per un chiarimento, con grande soddisfazione del suo attuale fidanzato Alessandro.

Insomma, sembra davvero che Ida abbia deciso di voltare pagina, senza ulteriori ripensamenti come era accaduto in passato.

Alice rifiuta Federico: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne svelano poi gli aggiornamenti sul trono classico e in particolare su Federico Nicotera, che farà un'esterna con Carola molto toccante.

Come era già successo nella scorsa esterna, ci sarà un bacio tra Federico e Carola, che farà infuriare la rivale Alice.

Federico proverà a recuperare terreno con Alice, organizzando un'esterna per lei. Peccato che Alice decide di dargli una lezione, non presentandosi all'appuntamento e lasciandolo completamente solo ad aspettarla. Federico non la prenderà affatto bene e in studio ci sarà l'ennesimo scontro. Ormai la scelta si avvicina e, visti gli ultimi avvenimenti, sui social i fan ipotizzano che Federico esca con Carola.