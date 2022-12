Nell'attesa che vengano registrate le ultime due puntate del 2022 di Uomini e donne, i fan stanno commentando Armando e quello che ha fatto durante le feste. Come dimostra una foto che lo stesso cavaliere ha postato su Instagram, alcuni giorni fa è andato a trovare un suo amico chirurgo insieme a Teresa Cilia. A differenza dell'ex tronista, Incarnato non ha rivelato il ritocchino che ha fatto durante la pausa dalle registrazioni, ma probabilmente si saprà qualcosa in più in merito quando riprenderà la regolare programmazione del dating-show.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Dopo essere finito al centro dell'attenzione mediatica per gli oggetti che ha donato ai senzatetto nel periodo di Natale, Armando ha nuovamente attirato l'attenzione con un post Instagram. Nell'attesa di tornare in studio per le ultime riprese dell'anno previste per il 28 e il 29 dicembre, il napoletano ha usato il proprio profilo social per far sapere di essersi recato dal chirurgo estetico.

Lo stesso Incarnato, infatti, ha posato accanto ad un medico che conosce molto bene e definisce "fratello", ma non era da solo: il cavaliere del Trono Over ha incontrato Teresa Cilia, popolare ex tronista di Uomini e Donne e oggi influencer.

La siciliana ha fatto sapere di aver fatto qualche punturina alle labbra per ingrandirle un po', mentre il protagonista della versione senior del dating-show non ha ancora rivelato il ritocchino che ha fatto durante la pausa natalizia.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Se Teresa ha parlato senza problemi del piccolo ritocco che ha fatto alle sue labbra, Armando non si è ancora esposto in merito e questo non sta facendo altro che alimentare la curiosità dei fan di Uomini e Donne.

Visto che Incarnato fa ancora parte del cast del dating-show di Maria De Filippi, è probabile che non stia rendendo pubblico il suo "nuovo aspetto" nel rispetto delle regole del programma del quale è protagonista da oltre 5 anni.

I telespettatori, dunque, potrebbero dover aspettare metà gennaio prima di scoprire cosa si è rifatto il cavaliere tra Natale e Capodanno, quando si è recato nello studio del suo amico chirurgo.

Mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, però, sono previste due nuove registrazioni del format Mediaset e le anticipazioni potrebbero fare chiarezza su questa vicenda: Tina e Gianni, ad esempio, potrebbero punzecchiare Armando sul recente ritocchino.

Incerto il futuro a Uomini e Donne

Nel giorno che precede una nuova registrazione di Uomini e Donne, Armando è al centro dell'attenzione anche per il rumor che lo vorrebbe tra i candidati alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Da qualche ora, infatti, si vocifera che il cavaliere del Trono Over potrebbe partecipare al reality sulla sopravvivenza nella primavera del 2023, quando Ilary Blasi raccoglierà il testimone di Alfonso Signorini (la finalissima del Grande Fratello Vip 7 è prevista per l'inizio di aprile).

Incarnato, però, potrebbe non essere l'unico storico volto del dating-show a naufragare in Honduras: in lizza per un posto nel cast del format di Canale 5, infatti, ci sarebbe anche Riccardo Guarnieri.

Maria De Filippi, dunque, tra pochi mesi potrebbe perdere due veterani del parterre in un colpo solo. Dopo l'allontanamento di Pinuccia Della Giovanna e il fidanzamento di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, sono rimasti davvero in pochi i personaggi che da anni sono al centro delle dinamiche più interessanti della trasmissione: tra questi spicca Gemma Galgani, ancora in cerca dell'anima gemella dopo oltre 13 anni di frequentazioni andate male e relazione finite.