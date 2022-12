Ida Platano appare sui social con un livido sotto l'occhio e allarma i fan che l'hanno conosciuta a Uomini e donne. In queste ultime ore l'ormai ex dama del trono over si è mostrata in una serie di storie, che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, con un livido ben evidente sul volto.

In un primo momento Ida ha preferito tacere e non dare spiegazioni ma, dopo i numerosi messaggi che le sono arrivati sui social, ha scelto di intervenire e far chiarezza su quanto fosse accaduto, ringraziando le persone che si sono preoccupate per lei.

Ida Platano si mostra con un livido sotto l'occhio: i fan di Uomini e donne allarmati

Ida continua a essere uno dei volti di Uomini e donne maggiormente amati dal pubblico. Nonostante la dama abbia scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza lontana dalle telecamere, continua a essere molto seguita sui social.

Proprio su Instagram, Ida interviene tutti i giorni per mantenere un filo diretto con i fan che adesso sono curiosi di scoprire come si sta evolvendo la sua nuova relazione.

Questa mattina, però, la dama ha allarmato i suoi follower, dato che si è mostrata con un livido ben evidente sotto l'occhio destro.

La verità di Ida Platano sul livido sotto l'occhio

Immediata la reazione dei tantissimi sostenitori, i quali hanno chiesto spiegazioni inviandole dei messaggi e chiedendole cosa fosse successo, dato che Ida non ha proferito parola su questo livido comparso all'improvviso sul volto.

A quel punto l'ex volto di punta di Uomini e donne ha scelto di intervenire e lo ha fatto pubblicando un video in cui ha tranquillizzato tutti, precisando di non aver ricevuto nessun pugno.

"Grazie mille a tutti per i messaggi di preoccupazione che mi avete mandato", ha scritto Ida nelle storie apparse su Instagram, dove ha poi spiegato cosa l'è successo.

'Non mi ha preso a pugni nessuno', Ida rompe il silenzio dopo le preoccupazioni dei fan di Uomini e donne

"Eccomi qua, belli miei. Voglio dirvi grazie perché vi siete preoccupati veramente.

Non è nulla sotto l'occhio, sono andata contro uno spigolo", ha dichiarato l'ex dama del trono over nel suo video.

"Tranquilli, non mi ha preso a pugni nessuno", ha chiosato ancora Ida Platano, che ha così spezzato in maniera anche ironica la preoccupazione dei fan che si erano allarmati per lei.

Intanto la dama si gode la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, che procede nel migliore dei modi. I due sono super affiatati e in una recente intervista proprio a Uomini e donne hanno svelato che passeranno insieme il periodo delle feste di Natale.