Ida Platano rompe il silenzio dopo la scelta finale a Uomini e donne che l'ha portata ad abbandonare il cast della trasmissione con Alessandro Vicinanza.

La nuova coppia si è raccontata a cuore aperto in un'intervista a Verissimo, dove i due si sono mostrati innamorati e felici insieme. La dama siciliana è tornata a parlare anche del suo ex Riccardo Guarnieri e di quella che è stata la loro storia d'amore.

La verità di Ida Platano dopo l'addio a Uomini e donne con Alessandro

Nel corso della lunga intervista concessa a Verissimo, Ida Platano ha avuto modo di parlare di questa nuova storia d'amore che sembra averla travolta positivamente.

"Io sentivo che più andavo avanti e più sentivo delle emozioni forti. Nel frattempo che uscivo con lui continuavano queste sensazioni sempre più forti e mi mancava", ha dichiarato Ida Platano parlando di questa nuova storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

"Lui mi ha cercato durante l'estate, mi mandava messaggi, mi aveva sognato. Ad un certo punto gli ho detto: guarda non so cosa vuoi da me, io voglio stare da sola", ha svelato l'ormai ex dama di Uomini e donne over.

Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo dopo l'addio a Uomini e donne

Tuttavia, nel corso dell'intervista, Ida ha avuto modo di parlare anche di Riccardo Guarnieri, dopo che lo scorso maggio, proprio a Verissimo, aveva parlato di questa storia d'amore, descrivendola un "amore immenso".

"Riccardo amore immenso? Non rinnego nulla. Quando è rientrato Riccardo le sensazioni che avevo non erano sparite del tutto. Ci siamo dati un'altra possibilità, ma le cose non sono andate", ha detto Ida, che quindi per la prima volta ha voluto far chiarezza su questa travagliata storia d'amore con Guarnieri.

"Caratterialmente non ci siamo trovati.

E' stata una storia molto travagliata", ha aggiunto ancora Ida Platano.

'Volevo un figlio da Riccardo', la confessione di Ida Platano

"Io quell'amore l'ho vissuto così immenso e forte che oggi ti posso dire è passato, però, è stato bellissimo viverlo nel bene o nel male. Volevo un figlio da lui e non lo rinnego. I sentimenti che ho provato per lui erano tutti veri", ha aggiunto ancora l'ex volto di Uomini e donne.

"Ora c'è solo Alessandro, mi sono lasciata alle spalle il passato. Ho riguardato la mia scelta tre volte, ero sicura e non c'era più nessuno", ha aggiunto la dama siciliana, che quindi sembra essersi lasciata alle spalle il passato. Adesso, infatti, Ida ha ammesso di voler pensare solo al presente e al futuro al fianco di Alessandro Vicinanza.