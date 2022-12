L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 12-16 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Nunzio che, giorno dopo giorno, comincerà a guardare Alice con occhi diversi.

Spazio anche alle vicende di Bianca che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà in serio pericolo dopo aver fatto delle clamorose scoperte sul conto di Antonello. Lia, invece, scoprirà la verità sui gioielli e deciderà di mettersi all'opera per cercare di riaverli di nuovo.

Alice conquista Nunzio: anticipazioni Upas 12-16 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Nunzio si ritroverà a fare i conti con una cocente delusione dettata dal comportamento della sua fidanzata Chiara, che finirà per lasciarlo senza parole.

Un duro colpo per il giovane ragazzo che, da quel momento in poi, inizierà a notare la dolcezza e gli atteggiamenti sempre più amorevoli di Alice nei suoi confronti.

Sta di fatto che, col passare dei giorni, il rapporto tra Alice e Nunzio crescerà sempre più: la ragazza riuscirà a conquistare la fiducia del giovane.

Alice contro la decisione di nonna Marina: anticipazioni Upas 12-16 dicembre

E, nel momento in cui Marina confesserà a sua nipote che intende passare le feste di Natale a Londra, la ragazza farà di tutto per bloccare i piani della nonna e far sì che possa trascorrere il periodo delle feste a Napoli, così da non doversi staccare da Nunzio.

Cosa succederà a questo punto tra i due ragazzi? Si lasceranno andare alla passione oppure Nunzio tornerà sui suoi passi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa seguitissima stagione della soap opera in onda su Rai 3.

Occhi puntati anche sulle vicende di Bianca: la ragazza inizierà a nutrire dei sospetti sul conto di Antonello e, dopo aver messo insieme un po' di indizi legati all'ultima challenge che è stata lanciata, si renderà conto che Antonello è l'organizzatore delle web challenge.

Bianca rischia grosso: anticipazioni Upas 12-16 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 16 dicembre 2022 rivelano che questa scoperta metterà ancora di più in crisi Angela e Franco, preoccupati per le sorti della loro bambina.

Intanto Bianca non avrà alcuna intenzione di lasciare Antonello da solo e, preoccupata per lui, si renderà protagonista di una serie di decisioni estreme che finiranno per metterla in serio pericolo.

Bianca, quindi, si ritroverà a rischiare grosso nel corso del prossimi episodi della soap opera.

Spazio anche alle vicende di Michele che, a poche settimane dal Natale, farà una proposta inaspettata a Silvia e sua figlia Rossella.