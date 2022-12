Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, la soap opera che viene trasmessa dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 su Rai 3.

Le prossime puntate, in onda dal 5 al 9 dicembre, saranno abbastanza movimentate. I telespettatori vedranno infatti Niko di nuovo alle prese con Manlio. Il giovane avvocato non saprà cosa fare con il padre della defunta Susanna riguardo alla possibilità di pagare un killer che possa vendicarla.

Il piccolo Jimmy risentirà molto della crisi del padre, tanto da confidarsi con sua zia Manuela.

Anticipazioni Upas: Niko in difficoltà

Niko sarà sempre più in difficoltà con Manlio e non saprà se accontentare o meno le richieste del suocero: Jimmy noterà il malessere di suo papà e, temendo per lui, andrà a confidarsi con la zia Manuela. La donna andrà quindi a trovare Poggi per un chiarimento.

Nel frattempo Antonello tornerà a scuola e Bianca, ancora innamorata del suo compagno, coglierà la palla al balzo per dargli il regalo per il suo compleanno. Tale gesto innocente da parte della figlia di Angela e Franco tuttavia scatenerà le risate e le prese in giro da parte degli altri compagni di classe.

Continuerà poi la disputa tra Mariella e le sorelle Cirillo, mentre Bice arriverà all'improvviso per chiedere aiuto.

Suo fratello Salvatore si è di nuovo innamorato di uno sconosciuto e potrebbe finire nei guai.

Prosegue il piano di vendetta contro Valsano

Intanto Niko dovrà sbrigarsi se vuole vendicare Susanna: sta cercando di racimolare i 10.000 euro per far uccidere Lello Valsano, ossia il camorrista che ha ucciso Susanna. Il giovane arriverà anche a vendere la sua auto pur di pagare il killer ingaggiato da Manlio per l'occasione.

Intanto Salvatore tornerà a soffrire per amore, infatti si è infatuato di un misterioso individuo conosciuto in chat, il cui nickname è "Bufalotto". Quindi Mariella nutrirà preoccupazioni per il suo caro amico, il quale potrebbe rimanere deluso da questa nuova relazione.

Antonello verrà offeso a scuola

L'amicizia tra Antonello e Bianca diverrà sempre più forte.

Tuttavia, i due giovanissimi dovranno affrontare i comportamenti avversi da parte dei compagni di scuola. In particolare Antonello subirà un'offesa grave, tanto da farlo tornare a rivivere alcuni problemi del passato.

Intanto fervono i primi preparativi per le festività natalizie a Palazzo Palladini. L'aria di festa e di buoni sentimenti potrebbe essere un deterrente per i propositi di vendetta di Niko.