Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 dicembre rivelano che Alberto e Clara dovranno fare i conti con qualcosa di molto insolito. La coppia infatti, rientrata a casa dopo la settimana bianca, noterà qualcosa di strano nel loro appartamento. Cosa potrà mai essere successo?

Nel frattempo Renato Poggi sarà molto in ansia per suo figlio, mentre nonna Giulia farà tutto il possibile per restituire il sorriso a Bianca.

Dopo il rientro di Chiara, Nunzio sembrerà voler prendere le distanze da Alice, ma quest'ultima non sembrerà intenzionata a farsi da parte.

Un posto al sole: Lia potrebbe intrufolarsi in casa di Alberto

Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello), dopo essersi goduti la loro settimana bianca, avranno un'amara sorpresa al loro rientro. Le anticipazioni purtroppo non rivelano altro, ma si possono però fare alcune teorie.

Lia (Giuliana Vigogna) cercherà un modo per tornare in possesso dei gioielli il più in fretta possibile. La ragazza potrebbe quindi decidere di usare le chiavi che Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) custodisce in guardiola per intrufolarsi in casa Palladini. Andrà davvero così? E come reagirebbe Diego (Francesco Vitiello) dinanzi a un simile gesto? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Alice invita Nunzio e Chiara al veglione di Capodanno

Dopo aver riabbracciato Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) capirà che vuole stare solo insieme alla sua storica fidanzata. Purtroppo per lui Alice (Fabiola Balestriere) non sarà dello stesso avviso. Quest'ultima sembrerà decisa a non farsi da parte ed elaborerà un piano per stare subdolamente vicina alla coppia.

Le anticipazioni svelano che Alice organizzerà una festa di Capodanno a cui inviterà anche Chiara. Nunzio farà il possibile per tenere le due ragazze lontane, Alice però sarà determinata a creare scompiglio tra i due mentre la giovane Petrone, ignara di cosa sia successo in sua assenza, sarà ben felice si accettare l'invito della sua nuova "amica".

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 dicembre: Giulia e Renato in ansia per la famiglia

Nei prossimi episodi di Upas, Renato (Marzio Honorato) sarà molto in apprensione per suo figlio Niko (Luca Turco). Poggi senior deciderà così di rivolgersi a Filippo (Michelangelo Tommaso) per ricevere aiuto.

Bianca (Sofia Piccirillo), scossa dagli ultimi eventi, sarà decisamente giù di morale. Nonna Giulia (Marina Tagliaferri) deciderà così di portare la sua nipotina a visitare un museo per restituirle il sorriso.