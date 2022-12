Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni condomini di un palazzo della 'Napoli bene'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 2 al 6 gennaio 2023 in onda tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul desiderio di Alice di conquistare Nunzio, sull'attrazione provata da Cerruti per Castrese, sulle macchinazioni di Lia per riavere i gioielli di famiglia e sui consigli di Mariella ad Esperanza.

Alice vuole separare Nunzio e Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Alice verrà a sapere della crisi fra Nunzio e Chiara e si convincerà che sia lei la causa di tutto ciò. Le convinzioni della giovane rischieranno di smascherare Nunzio agli occhi della sua fidanzata. Per evitare che Chiara sappia della sua relazione clandestina, il giovane avrà un confronto con Alice, convincendosi che il problema sia tutto risolto. Le cose non andranno così: infatti, Nunzio sarà costretto a separarsi nuovamente da Chiara. Nel frattempo, Alice sarà sempre più convinta di poter avere una possibilità con Nunzio. Per questo motivo, la giovane prenderà una drastica decisione che finirà per preoccupare Marina.

Viola si allontana dal marito Eugenio

Cerruti si ritroverà inaspettatamente a cena con Castrese alla festa di Capodanno organizzata da Mariella. Da quel momento in poi, Cerruti non farà altro che pensare a Castrese: Cerruti farà fatica a rendersi conto che in realtà è Bufalotto. Alberto scoprirà che Niko si sta interessando alla storia dei gioielli di famiglia di Lia per conto di quest'ultima.

Nel frattempo, la donna manipolerà ad arte Diego per cercare di entrarne in possesso il prima possibile. Clara osserverà la situazione e si ritroverà da una parte Diego che le chiederà di pregare Alberto di restituire i gioielli e dall'altra quest'ultimo che negherà di averli.

Il rapporto fra Viola ed Eugenio si rovinerà poco alla volta, aumentando sempre di più la vicinanza di Viola a Damiano.

Più tardi, Viola e quest'ultimo trascorreranno del tempo insieme in attesa dell'esito delle indagini dell'agenzie delle dogane sui materiali utilizzati per la costruzione dei giocattoli incriminati. Nel frattempo, Rosa Picariello riceverà una notizia che potrebbe mettere in pericolo lei e il figlio Manuel.

Mariella consiglierà ad Esperanza di mettere in atto una strategia che possa allontanare Micaela da Samuel. Le gemelle Cirillo si renderanno protagonisti di un gesto d'affetto che finirà per addolcire la Befana di Serena.