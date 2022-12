Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 Un posto al sole sono ricche di novità.

Nella puntata che andrà in onda il 12 dicembre alle ore 20:50, Nunzio Cammarota avrà una conversazione telefonica assai deludente con Chiara e comincerà a notare, sempre di più, la giovane Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere).

Nel frattempo Viola e Rosa saranno ormai ai ferri corti: le due donne si incontreranno a casa di Manuel e avranno un confronto a dir poco spiacevole.

Alberto Palladini, intanto, non si arrenderà tanto facilmente e cercherà di scoprire qualcosa in più, sul tesoro trovato nel seminterrato.

Un posto al sole, puntata del 12 dicembre: Alberto indaga sul tesoro trovato nel seminterrato

Nella puntata di Un posto al sole, trasmessa lunedì 12 dicembre, Chiara darà una grande delusione a Nunzio (Vladimir Randazzo). Quest'ultimo non la prenderà affatto bene, tanto che si avvicinerà ad Alice.

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) continuerà le sue indagini, riguardo lo strano "tesoro" trovato nel seminterrato. Lia, invece, capirà subito che è stato Palladini a trovare il tesoro della sua famiglia: dopo la scoperta, la donna comincerà ad avere delle brutte reazioni, anche sul lavoro e il suo comportamento non farà altro che crearle problemi.

Più tardi Viola e Rosa si incontreranno: quest'ultima sarà assai infastidita dalla presenza della professoressa Bruni e inizierà a provocarla.

Viola e Rosa ai ferri corti

Roberto noterà lo strano atteggiamento di Lia e sarà alquanto infastidito.

Intanto Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) incontrerà Rosa (Daniela Loia) a casa di Manuel: l'incontro non sarà per niente piacevole, tanto che tra le due ci sarà un confronto molto imbarazzante. Rosa sembrerà sempre più gelosa e vendicativa nei confronti della Bruni e non si sforzerà a nasconderlo, anzi la provocherà costantemente.

Lia, intanto, non farà altro che pensare al fatto che è stato Alberto a prendere i suoi gioielli e rischierà di perdere il suo posto di lavoro, con il suo comportamento anomalo. Successivamente Diego comincerà a stare in ansia per Lia, l'uomo farà caso alle sue stranezze, ma allo stesso tempo non saprà cosa fare per aiutarla.

Rosa vuole allontanare Viola dal marito

Lia Longhi (Giuliana Vigogna) si confiderà con Diego: l'uomo noterà immediatamente il cambiamento della sua amata e inizierà a preoccuparsi seriamente per lei. Rosa, invece, non riuscirà ad accettare, in nessun modo, la presenza di Viola Bruni nella vita di suo marito e di suo figlio.

Nel frattempo Bianca sarà desiderosa di scoprire chi c'è dietro alla storia della "challenge", ma non riuscirà ancora a mettere insieme tutti i pezzi. Ben presto, però, la ragazzina si renderà conto che il colpevole potrebbe essere una persona di sua conoscenza.