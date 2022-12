Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 16 dicembre, ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Silvia assumerà Alice Pergolesi a Caffè Vulcano, come cameriera e, pertanto, la nipote di Marina potrà vedere, anche sul posto di lavoro, Nunzio. Nel frattempo, Chiara otterrà un permesso per tornare a Napoli e Cammarota sarà al settimo cielo all'idea di potere rivedere la sua fidanzata. Purtroppo, però, l'imprenditrice preferirà non lasciare il centro di riabilitazione e, quindi, il cuoco sarà molto deluso e la tradirà con Alice.

Un posto al sole, anticipazioni al 16/12: Silvia assume Alice Pergolesi come cameriera

Alice è tornata da Londra da pochi giorni e ha manifestato l'intenzione di rimanere a Napoli. La nipote di Marina, però, non volendo studiare all'università, si è data da fare, per cercare un lavoro. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Silvia darà un'opportunità lavorativa a Pergolesi e l'assumerà a Caffè Vulcano, come cameriera. Al momento, non è chiaro se la nipote di Giordano servirà ai tavoli del locale soltanto per un breve periodo o se la mamma di Rossella darà un'occupazione alla ragazza a tempo indeterminato. L'unica cosa certa, attualmente, è che Alice e Nunzio lavoreranno insieme.

Un posto al sole, trame al 16/12: Alice Pergolesi e Nunzio lavorano insieme, ma Cammarota pensa a Chiara

Da quando è entrata la prima volta a Caffè Vulcano, Alice è rimasta affascinata da Nunzio e, nelle recenti puntate di Un posto al sole, la figlia di Elena ha tentato di conquistare, in ogni modo, il cuoco del locale di Silvia.

Lavorando insieme a Cammarota, Pergolesi non perderà occasione per intrufolarsi in cucina e provocare lo chef. Nel frattempo, però, Nunzio non baderà molto alla nipote di Marina, perché il figlio di Franco continuerà a pensare a Chiara. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che la giovane Petrone otterrà un permesso per tornare a Napoli e, quindi, Cammarota sarà al settimo cielo all'idea di potere riabbracciare la sua fidanzata.

Purtroppo, però, un colpo di scena inaspettato cambierà le carte in tavola.

Un posto al sole, episodi al 16/12: Chiara delude Nunzio, Cammarota si avvicina ad Alice

Chiara, nonostante abbia avuto il permesso di tornare qualche giorno a casa, preferirà non rientrare a Napoli, per non vivere un'atmosfera di festa, vista la prematura scomparsa di suo padre Giancarlo. A quel punto, venendo a sapere che la sua fidanzata non sarà a Palazzo Palladini per Natale, Nunzio sarà molto deluso e inizierà a notare la spensieratezza di Alice. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Pergolesi andrà a bussare alla porta del cuoco di Caffè Vulcano e lo troverà a torso nudo e Cammarota si lascerà andare alla passione con la sua vicina di casa.