Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano, creato da Wayne Doyle, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio riportano che Alice Pergolesi, sicura di essere la fautrice della nuova crisi tra Nunzio Cammarota e Chiara Petrone, rischierà per un attimo di far balzare alla luce la relazione clandestina con lo chef. Nunzio, intanto, farò una gran fatica ad accettare la separazione da Chiara e, come se non bastasse, Alice proseguirà nella sua convinzione di poter avere una chance col giovane Cammarota.

Pergolesi prenderà una decisione tragica che metterà in forte apprensione Marina Giordano. I prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, anticipano che la storia tra Alice e Nunzio avrà dei risvolti drammatici. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali su ciò che accadrà nello specifico, è probabile che la giovane Pergolesi possa compiere un gesto inconsulto non riuscendo a sopportare che Chiara e Nunzio siano tornati assieme.

Il ritorno di Chiara a Napoli e la crisi con Nunzio

Mentre Chiara era lontana dal capoluogo partenopeo, lo chef si era concesso liberamente di approfondire la conoscenza di Alice, col rapporto tra i due che era diventato sempre più intimo ma anche un pizzico ambiguo.

Se da un lato la giovane Pergolesi non aveva mai smesso di credere di avere una possibilità con Cammarota, quest'ultimo dall'altro lato era parso voler flirtare e divertirsi con la stessa, sapendo però che col ritorno di Petrone avrebbe dato un taglio netto.

Il ritorno di Chiara a Napoli, difatti, aveva cambiato totalmente l'equilibrio relazionale tra Alice e Nunzio, con lo chef che sembrava tentare in ogni modo di non far incontrare le due ragazze per timore che saltasse fuori la sua relazione clandestina.

Nonostante le accortezze di Cammarota junior, però, ci sarà una crisi sentimentale tra lui e Chiara che sfocerà in una separazione di difficile metabolizzazione per il ragazzo.

Alice potrebbe fare un gesto inconsulto vedendo Nunzio e Chiara in coppia

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che ci sarà un risvolto drammatico nella storia tra Nunzio e Alice.

Considerando che la giovane Pergolesi, come ha avuto modo di notare anche Marina, ha dimostrato a più riprese di avere un carattere volubile e fragile, è possibile che la ragazza faccia un gesto inconsulto che lascerebbe tutti sgomenti.

Qualora Nunzio e Chiara dovessero tornare in coppia, Alice potrebbe non sopportare di vedere l'uomo che ama assieme a un'altra e fare un gesto inconsulto oppure avere un incidente.