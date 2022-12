Ci saranno tante novità in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse dal 12 al 16 dicembre su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Viola Giordano avrà uno scontro con Rosa. Bianca Boschi, invece, veglierà sulle mosse di Antonello.

Un posto al sole, puntate 12-16 dicembre: Viola si scontra con Rosa

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre in prima visione tv, rivelano che Nunzio si avvicinerà ad Alice, in quanto deluso dal comportamento di Chiara. Alberto (Maurizio Aiello) continuerà a fare delle indagini sul tesoro ritrovato nel suo seminterrato.

Lia (Giulia Vigogna) inizierà ad agitarsi quando scoprirà che i gioielli appartenuti alla sua famiglia sono finiti nelle mani di Palladini.

Viola (Ilenia Lazzarin) si scontrerà con Rosa, dimostrando di essere molto infastidita dalla sua presenza a casa di Manuel (Manuel D’Angelo). Lia, invece, vivrà un momento molto agitato con Diego (Patrizio Rispo), in quanto certa che sia il responsabile del furto del tesoro di famiglia. Raffaele e sua moglie Ornella si confronteranno sulla decisione della loro figlia di separarsi da Eugenio.

Bice ha un interesse per Castrese

Nelle puntate 12-16 dicembre di Upas, Damiano grazie a Viola si accorgerà che il figlio ha alcuni problemi, per questo motivo la ringrazierà per esserne accorta in tempo.

Bianca capirà che dietro la challenge potrebbe nascondersi la mano di Antonello, mentre Alice non condividerà l'idea di Marina di tornare a Londra per trascorrere le feste di Natale. La ragazza, infatti, non vorrà allontanarsi da Nunzio.

Salvatore si sforzerà di avvicinarsi a Bufalotto, mentre Bice dimostrerà di avere un interesse verso Castrese.

Antonello verrà messo di fronte alle proprie responsabilità, coinvolgendo anche Bianca.

Bianca veglia su Antonello

Franco e Angela saranno in ansia per la situazione venutasi a creare con Antonello. Nunzio e Alice diventeranno sempre più complici, mentre Sasà deciderà di smascherare la vera identità di Bufalotto. Bice continuerà a corteggiare il cugino di Mariella, Bianca invece veglierà su Antonello in quanto teme che si sia cacciato nei guai.

Tutto questo rischierà di portare la giovane Boschi in serio pericolo. Intanto continuerà la guerra tra Mariella e le sorelle Cirillo, mentre Rossella e Silvia saranno sorprese da una proposta originale di Michele in occasione delle feste natalizie.