Ci saranno tante novità in occasione delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 26 al 30 dicembre su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Chiara Petrone tornerà a Napoli destando lo stupore di Nunzio. Renato Poggi, invece, sarà molto in ansia per il figlio Niko.

Un posto al sole, anticipazioni 26-30 dicembre: Renato è molto preoccupato per Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre su Rai 3, rivelano che Cotugno interpreterà un moderno Scrooge tratto da Il canto di Natale di Dickens.

L'uomo si appresterà a ricevere i fantasmi del presente, passato e futuro. Una situazione che porterà alla luce uno scheletro nell'armadio del vigile urbano.

Alice sarà sempre più decisa a conquistare Nunzio. Quest'ultimo invece sarà diviso tra il futuro con Chiara o il rapporto libero con la nipote di Marina.

Renato sarà molto preoccupato per suo figlio Niko, per questo motivo l'uomo confesserà le sue perplessità a Filippo. Bianca sarà demotivata, tanto che sua madre Giulia deciderà di accompagnarla in un posto speciale dove farà un incontro che le risolleverà l'umore. Nunzio non sarà indifferente al ritorno di Chiara a Napoli. Il suo arrivo finirà per stravolgere i piani del giovane cuoco, che era riuscito a lasciarsi andare con la nipote di Marina.

Nunzio prende le distanze da Alice dopo il ritorno di Chiara

Nelle puntate 26-30 dicembre di Upas, il figlio di Katia sembrerà prendere le distanze da Alice dopo il ritorno della fidanzata Chiara. Antonio, invece, trascorrerà una giornata insieme a Eugenio, mentre Viola si accingerà a dare una lezione a Manuel, ma ci sarà un colpo di scena.

Mariella non sopporterà più l'invadenza di Salvatore e Bice, per questo motivo la donna accetterà il consiglio di Guido.

Viola scoprirà la verità sui problemi fisici di Rosa e del piccolo Manuel dopo aver parlato con Damiano. A quanto pare tutto è legato a un fenomeno grave e inquietante, ma molto diffuso. Nunzio, nel frattempo, sarà sempre più diviso tra Alice e Chiara.

Alberto e Clara tornano a Napoli

Mariella cercherà di stare distante dai problemi d'amore di Cerruti. Alberto e Clara, invece, torneranno a Napoli dopo la loro settimana bianca. Una volta tornati a casa, Clara si accorgerà che qualcosa non va in casa.

Viola, intanto, confiderà ad Angela che Damiano è sempre più insistente. Nunzio non avrà nessuna intenzione di partecipare alla festa di capodanno di Alice, pertanto cercherà di convincere Chiara a non prendervi parte.