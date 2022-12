Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 19 al 23 dicembre saranno molteplici i colpi di scena.

Lia cercherà di impadronirsi invano dei suoi gioielli di famiglia, finiti ingiustamente nelle mani di Alberto.

Silvia e Michele finiranno per trascorrere da soli una serata prenatalizia e si riscopriranno molto vicini. Tra le sorelle Cirillo e le Altieri continueranno i dissapori, mentre Viola e Ornella cercheranno di aiutare Damiano a risolvere le varie problematiche che affliggono il piccolo Manuel.

Intanto Nunzio deciderà di godersi dei momenti di leggerezza con la frizzante Alice.

La rabbia di Lia

Lia, amareggiata per il continuo sfoggio della ricchezza di Alberto dei suoi gioielli di famiglia, farà il possibile per tornare in possesso. Successivamente la stessa Longhi, suo malgrado, si renderà conto di non poter far nulla per poter rivendicare la proprietà dei preziosi e per questo motivo Diego prenderà una decisione davvero sorprendente.

Serena invece comincerà a indagare sulla misteriosa scomparsa del suo bucato e finirà inevitabilmente per incolpare Mariella e le sue sorelle. Guido tenterà di convincere sua moglie a comportarsi in maniera più adeguata nei confronti di Serena, ma la situazione rischierà di precipitare nuovamente.

Viola cercherà di sensibilizzare gli alunni della sua classe a riflettere sugli ultimi avvenimenti che hanno scosso la loro normale routine, ma il suo atteggiamento finirà per provocare una reazione del tutto inattesa nella piccola Boschi.

Viola e Ornella in soccorso di Damiano

Diego, deciso a recuperare a tutti i costi i gioielli della famiglia di Lia, farà una spiazzante scoperta sul passato della sua fidanzata, la quale gli svelerà dei retroscena ancora del tutto ignoti e sorprendenti per lui.

Damiano, grazie alle gentili attenzioni di Ornella e Viola nei confronti di Manuel, si renderà presto conto che i problemi di salute di suo figlio non sono affatto da sottovalutare: per questo motivo cercherà di sensibilizzare anche la ex moglie Rosa al riguardo.

Tra le sorelle Cirillo e le Altieri continuerà il clima ostile senza esclusione di colpi e ben presto Guido dovrà fare i conti con una sua vecchia conoscenza.

Rossella deve disertare la cena natalizia coi suoi genitori

Arriverà il giorno della tanto attesa cena natalizia tra Silvia, Michele, Rossella e Riccardo. Un inatteso evento però costringerà la ragazza e il suo fidanzato a disertare l'invito, lasciando soli i suoi genitori. Pertanto Silvia e Michele, durante la cena, si ritroveranno davvero molto vicini.

Diego cercherà in tutti i modi di convincere Lia a rivolgersi a Niko per avete un appoggio legale e per recuperare i beni di famiglia. La donna, pur di non destare in lui alcun sospetto, accetterà.

Damiano intanto continuerà a confidarsi con Viola in merito al suo difficile rapporto con Rosa e saranno proprio queste confidenze del poliziotto a far riflettere la professoressa sul suo rapporto con Eugenio, soprattutto in vista del Natale.

Nunzio sarà deciso a godersi i momenti di leggerezza con Alice, ma Nunzio riceverà una sorpresa inaspettata e al momento non ancora rivelata dalle anticipazioni.