Un posto al sole continuerà ad andare in onda anche durante le festività natalizie. Proprio per questa occasione, i telespettatori troveranno all'interno della puntata del 26 dicembre, il personaggio di Scrooge in chiave moderna, interpretato da Cotugno. Nunzio sarà confuso dopo il ritorno di Chiara a Napoli. Cercherà di allontanare Alice, anche se questa sembrerà più determinata che mai a farsi posto nella vita di Nunzio. Grazie a Damiano, Viola scoprirà la verità sui problemi di Rosa e Manuel. Torneranno dalle vacanze Alberto e Clara, ma ci sarà una sorpresa ad attenderli.

Giulia cercherà in tutti i modi di consolare Bianca, che affronterà un periodo di tristezza.

Spoiler Un posto al sole al 30 dicembre: Renato, in cerca di risposte, si confida con Filippo

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 26 al 30 dicembre rivelano che Cotugno interpreterà Scrooge, il personaggio de Il canto di Natale di Charles Dickens, e si preparerà ad accogliere i fantasmi delle feste di Natale passate. In questo modo alcunu segreti del vigile urbano verranno a galla. Nunzio si ritroverà in difficoltà tra Alice e Chiara. La sua scelta sembrerà essere orientata sempre più su Chiara, tanto che cercherà di prendere le distanze da Alice. Renato, molto pensieroso per Niko, cercherà conforto in Filippo.

Bianca continuerà a essere triste, motivo per cui Giulia deciderà di portarla in un posto molto speciale, dove ad attenderla ci sarà una persona importante.

Viola si preparerà per la lezione con Manuel, ma a un certo punto le cose prenderanno una piega molto strana. Mariella non riuscirà a sopportare più l'intromissione di Bice e Salvatore, e deciderà di ascoltare i consigli di Guido.

Finalmente Viola scoprirà la verità sui malesseri fisici che hanno accompagnato Rosa e Manue, e il tutto verrà a galla grazie all'aiuto di Damiano.

Trame Un posto al sole dal 26 al 30 dicembre: Alberto e Clara tornano dalla settimana bianca

Nunzio continuerà a dividersi tra Chiara e Alice. Mariella cercherà di mettere in pratica i consigli del marito per non farsi coinvolgere eccessivamente nei problemi di cuore di Cerruti.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole svelano che Alberto e Clara torneranno dalla settimana bianca. Fatto ingresso nella loro abitazione, i due si accorgeranno della presenza di qualcosa di davvero molto ambiguo. Viola troverà una buona confidente in Angela, alla quale parlerà della presenza sempre più eccessiva di Damiano. Alice organizzerà una festa di Capodanno, Nunzio però non avrà piacere nell'andarci. Il ragazzo cercherà di convincere in tutti i modi Chiara a non andare.