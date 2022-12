Prosegue l'appuntamento con gli spoiler Upas di dicembre, con gli sviluppi tra Nunzio e Alice che non saranno prive di conseguenze.

Nei recenti episodi di Un posto al sole Nunzio deluso da Chiara ha ceduto ad Alice, ma si è subito pentito della serata passata insieme, assalito dai sensi di colpa.

Alice è evidentemente presa dallo chef del bar Vulcano, anche se gli ha assicurato di volersi solo divertire. Rassicurato da queste parole, Nunzio cederà di nuovo, continuando la storia segreta con la sua nuova fiamma.

Peccato che i due saranno spiazzati da una spiacevole sorpresa dalle conseguenze inaspettate.

Nunzio e Alice ancora insieme: Un posto al sole anticipazioni dicembre

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole svelano che Nunzio non resterà indifferente alla bellezza e alla spregiudicatezza di Alice, che gli ha assicurato di volersi solo divertire.

Chiara ha messo al corrente Nunzio di non voler tornare a Napoli per non rivedere i luoghi nei quali è stata felice con suo padre, che le darebbero solo nostalgia.

Dopo la rabbia iniziale, Nunzio ha ceduto a una serata di passione con Alice, anche se si è subito pentito e ripromesso che non sarebbe più successo nulla tra di loro, ma le cose andranno diversamente.

Alice disposta a tutto per Nunzio: anticipazioni Un posto al sole

Nei prossimi episodi di Upas, Nunzio si sentirà molto solo a causa dell'assenza della sua fidanzata, alla quale ha rinnovato le sue promesse d'amore, rassicurandola del fatto che la aspetterà al suo ritorno, quando sarà pronta.

Le cose però andranno diversamente. La presenza di Alice al bar Vulcano sarà una continua tentazione per Nunzio, che finirà con il cedere nuovamente alle sue provocazioni.

Alice continuerà a mentire, dicendo a Nunzio di non volere altro che divertirsi, anche se in cuor suo spera che possa dimenticare Chiara. La loro relazione segreta proseguirà fino al momento in cui i due verranno spiazzati da una spiacevole sorpresa.

Chiara becca Nunzio e Alice insieme? Spoiler Upas

Ancora non si sa di quale "spiacevole sorpresa" si tratti, ma con tutta probabilità Chiara potrebbe sentirsi in colpa e tornare a Napoli per fare una sorpresa al fidanzato.

Non è difficile immaginare che Chiara possa trovare Nunzio e Alice insieme, magari in un momento di intimità.

In quel caso tutte le sue certezze crollerebbero nuovamente e sarebbe a rischio anche il suo sforzo di uscire dalla dipendenza che la affligge.

Non resta che attendere i nuovi episodi di Un posto al sole, che vanno in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì nella fascia preserale delle 20:50. Gli episodi sono disponibili on demand su RaiPlay.