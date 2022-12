Nella puntata di Un posto al sole del 2 gennaio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Nunzio e Chiara saranno in crisi e Alice penserà di essere causa dei problemi fra Cammarota e Petrone. A quel punto, la nipote di Marina rischierà di farsi scoprire dalla rivale in amore.

Un posto al sole, anticipazioni 2/1: Nunzio e Chiara in crisi

Nell'episodio di Un posto al sole del 23 dicembre, Nunzio aveva ricevuto la visita inaspettata di Chiara. Dopo mesi di lontananza, Petrone è tornata a Napoli e si è presentata a Caffè Vulcano dal suo fidanzato.

Purtroppo, però, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 2 gennaio non preannunciano nulla di buono per la coppia. A tal proposito, il figlio di Franco Boschi e Petrone saranno in crisi e, al momento, non sono trapelati indizi sui motivi che porteranno i due fidanzati ad avere problemi. Pertanto, non è chiaro se nella maretta fra i due innamorati c'entrerà Cammarota, ormai alle prese con una relazione parallela con Alice, se Chiara avrà ancora problemi con la dipendenza da stupefacenti o se le divergenze saranno causate da altro.

Un posto al sole, trama 2/1: Alice pensa di essere la causa della crisi fra Nunzio e Chiara

L'unica cosa certa, attualmente, è che Pergolesi verrà a sapere della crisi fra Chiara e Nunzio, ma non è scontato che sarà Cammarota a mettere al corrente la sua amante della cosa.

Infatti, la nipote di Marina potrebbe venire a sapere della cosa da qualche collega o direttamente da Petrone che, non sapendo che la cameriera è l'amante del suo fidanzato, potrebbe scambiare qualche confidenza con la ragazza. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 2 gennaio rivelano che Alice si sentirà in colpa, credendo di essere la causa della crisi fra Nunzio e la sua compagna.

Un posto al sole, episodio 2/1: Alice rischia di fare scoprire a Chiara la tresca fra lei e Nunzio

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Alice e Nunzio non erano stati attenti a tenere segreta la loro relazione e, alcune persone vicino a loro, avevano capito che i due dipendenti di Caffè Vulcano avevano una tresca. Inizialmente, Marina aveva capito che sua nipote aveva preso una cotta per il figlio di Franco Boschi, successivamente, Samuel aveva sorpreso i suoi colleghi, mentre si baciavano nella cucina del locale di Silvia.

Le anticipazioni dell'episodio del 2 gennaio rivelano che Alice, pensando di essere la causa dei problemi fra Nunzio e Chiara, rischierà di fare venire alla luce la sua storia clandestina con Cammarota. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non fanno intendere che Petrone verrà a sapere la cosa, ma sarà a un passo dallo scoprirlo, per colpa di Pergolesi.