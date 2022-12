Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre, Niko sarà sul punto di portare a termine la vendetta contro Valsano, ma Jimmy si accorgerà dello strano comportamento del padre e ne parlerà con Manuela. Inoltre crescerà l'amicizia tra Antonello e Bianca, mentre Mariella sarà preoccupata per Cerri, il quale sta messaggiando con un uomo dall'identità misteriosa.

Bice è preoccupata per Salvatore

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 5 dicembre, Niko si troverà sempre più in crisi e mediterà se andare fino in fondo con Manlio. Il suo strano comportamento sarà subito capito da Jimmy, il quale parlerà immediatamente con Manuela. Quest'ultima allora deciderà di confrontarsi direttamente con Poggi. Intanto Antonello farà il suo rientro in classe: Bianca gli darà il suo regalo di compleanno ma i due saranno oggetto di scherno dei compagni. Inoltre, Mariella rifletterà sul piano migliore da mettere in atto contro le sorelle Cirillo. Bice, però, chiederà aiuto alla donna, in quanto Salvatore è alle prese con un'altra relazione difficile.

Nell'episodio di martedì 6 dicembre, Niko sarà consapevole che, se realmente vorrà portare a termine il piano di vendetta contro Valsano, dovrà al più presto trovare il denaro necessario. A tal fine accelererà la vendita della sua automobile. Qualcuno, però, si accorgerà dei suoi particolari comportamenti e potrebbe fermarlo in tempo.

Nel frattempo, miglioreranno le cose tra Bianca ed Antonello, mentre Mariella sarà preoccupata per Cerri. L'uomo, infatti, sta messaggiando con un uomo, di cui però non si conosce l'identità.

Cresce l'affinità tra Antonello e Bianca

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 7 dicembre, Alice sarà totalmente presa da Nunzio e farà di tutto per sedurlo.

La ragazza riuscirà a superare ogni confronto con nonna Marina, la quale tenterà di convincerla ad iscriversi all'università. Intanto Niko sarà sul punto di attuare il piano contro Valsano, ma questo potrebbe portare a gravi conseguenze. Inoltre Bice si innamorerà e, nello stesso tempo, persuaderà Cerri a non farsi sopraffarre da nessuna paura e a provare nuove strade.

Nella puntata di giovedì 8 dicembre, l'affinità tra Antonello e Bianca andrà crescendo. Il bambino, però, sarà amareggiato a causa di alcuni commenti provenienti dalla sua classe. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, si comincerà ad avvertire l'aria natalizia e questa potrebbe portare il giovane Poggi a tornare sui suoi passi, gestendo il dolore per la perdita di Susanna in maniera del tutto diversa.

Alice fa di tutto per restare al fianco di Nunzio

In base agli spoiler di venerdì 9 dicembre, la relazione tra Diego e Lia andrà avanti spedita. Lia, però, dovrà fronteggiare alcune problematiche, che faranno riafforare delle ferite del passato non del tutto rimarginate. Intanto Alice si attiverà in ogni modo per stare al fianco di Nunzio. Infine la famiglia di Bianca durante la festività dell'Immacolata sarà alle prese nel risolvere una questione, che pensava fosse stata abbondantemente superata.