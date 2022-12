Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera campana Un posto al sole relativamente agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 23 dicembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Lia di riavere i gioielli di famiglia, sulla lite fra Mariella e Serena, sulle confidenze di Damiano a Viola e sul riavvicinamento di Silvia e Michele.

Lia rivuole i suoi gioielli

Lia sarà sempre più preoccupata nel vedere Alberto sfoggiare la propria ricchezza in modo disinvolto e deciderà di volersene impossessare a tutti i costi.

La donna tenterà di reclamare i gioielli della sua famiglia, ma si renderà conto che non può farlo. Diego lo verrà a sapere e deciderà di aiutare la sua fidanzata ad avere i suoi monili. In questo modo, Lia si renderà conto che il fidanzato è pronto a tutto pur di farla felice. In questo frangente, l'uomo però scoprirà qualcosa di veramente sul passato della donna.

Serena inizierà intanto le sue "indagini" per scoprire chi ha rubato i panni che aveva steso, sospettando fin da subito di Mariella. Guido lo verrà a sapere e chiederà alla moglie di comportarsi meglio nei confronti della loro vicina di casa. Molto presto però le cose a palazzo Palladini si complicheranno nuovamente fra le Cirillo e le Altieri.

Ornella aiuta Damiano

Viola tenterà di sensibilizzare a scuola i suoi alunni, invitandoli a comprendere meglio alcuni avvenimenti accaduti di recente. L'iniziativa della donna porterà Bianca ad avere una reazione molto impulsiva di fronte ai suoi compagni di scuola.

Grazie all'aiuto di Ornella e di Viola, intanto Damiano scoprirà che le preoccupazioni per la salute di suoi figlio non sono del tutto infondate.

Per questo motivo, il poliziotto tenterà di convincere l'ex moglie Rosa a prendere dei provvedimenti. Più tardi, Damiano si ritroverà a parlare nuovamente con Viola e confidarsi con lei, spingendola a riflettere sul matrimonio con Eugenio. Tali pensieri la porteranno a prendere una decisione per la Vigilia di Natale.

Silvia cena da sola con Michele

La cena prenatalizia che era in programma fra Silvia, Michele, Rossella e Riccardo alla fine si trasformerà in un appuntamento a due soltanto per i Saviani, pertanto Silvia e Michele si riavvicineranno.

Diego riuscirà a convincere Lia a chiedere aiuto a Niko per riavere i suoi gioielli. La giovane accetterà il consiglio del fidanzato per non farlo preoccupare, anche se in mente ha un'altra idea.

Nunzio deciderà di trascorrere del tempo in leggerezza con Alice, fino a quando arriverà per lui una sorpresa veramente inaspettata. Infine Guido avrà modo di incontrare una sua vecchia conoscenza.