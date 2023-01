Mercoledì 4 gennaio è stata registrata la quindicesima puntata di Amici. Le anticipazioni che circolano da qualche ora, fanno sapere che la classe è stata parzialmente rivoluzionata al rientro dalla pausa natalizia. La maestra Celentano ha mandato a casa Rita, mentre Lorella Cuccarini ha salvato Niveo dalla sostituzione che tanti fan si aspettavano. A lasciare il programma è stato anche Cricca per via di una sfida proposta da Rudy Zerbi. Hanno ottenuto la maglia da titolari, invece, la cantante Valeria e le ballerina Vanessa ed Eleonora.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nel corso della registrazione di Amici del 4/01 è successo di tutto: le anticipazioni fanno sapere che Rita e Cricca sono stati eliminati, mentre Ramon ha già ottenuto la maglia del serale. A spiazzare il pubblico con decisioni inaspettata, è stata la maestra Celentano che, al rientro dalle vacanze di Natale, ha analizzato la sua squadra e ha scelto chi mandare avanti e chi no.

Visto l'ultimo posto nella classifica generale di ballo della "coppia" Gianmarco-Rita, Alessandra li ha chiamati a centro studio e ha comunicato loro che uno avrebbe dovuto immediatamente abbandonare la scuola.

L'insegnante di danza classica ha salvato Pretelli perché ha notato una sua crescita, mentre ha mandato a casa Rita perché i miglioramenti che ha avuto non sono stati sufficienti e in linea con le pretese della sua tutor.

Lacrime per la doppia esclusione ad Amici

Un'altra anticipazione inaspettata, è quella sul numero di puntate che mancano all'inizio del serale: Maria De Filippi ha fatto sapere che tra 10 settimane il suo talent-show debutterà in prima serata, per questo i professori cominceranno ad assegnare le maglie oro agli allievi più meritevoli.

Il primo ad accedere alla seconda fase del programma Mediaset, è stato Ramon: la maestra Celentano si è detta più che soddisfatta del talento del suo team, per questo lo ha premiato con il pass per il prime time.

Anche Angelina e Maddalena, prime nelle gare di canto e ballo del giorno, si sono presentate davanti al loro prof di riferimento per cercare di passare al serale: sia Lorella che Emanuel Lo hanno detto no per il momento.

A scombussolare i titolari della classe, però, sono state le due eliminazioni della puntata: in tanti hanno pianto sia per l'uscita di Rita (soprattutto il fidanzato Niveo) che per quello di Cricca (amatissimo in casetta).

Le nuove arrivate ad Amici

Per due titolari che sono stati eliminati, tre altri hanno fatto il loro ingresso nel cast di Amici: la cantante Valeria ha ottenuto il banco senza dover passare da una sfida, e lo stesso ha fatto la ballerina Vanessa. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno voluto promuovere le due ragazze per il loro talento, ma senza mettere a rischio qualcuno della loro squadra: Niveo, per esempio, è stato salvato dalla sua insegnante per i progressi che ha fatto durante le vacanze.

Rudy Zerbi ha protestato per i tanti alunni che ha la collega Cuccarini nel suo team (ben 5 rispetto ai 3 degli altri), per questo si è detto contrario al banco diretto della tiktoker Valeria.

Raimondo Todaro non ha potuto far entrare Aurora (che si è fatta male al ginocchio), però la produzione gli ha dato la possibilità di scegliere un'altra danzatrice di latinoamericano da aggiungere al suo gruppo: il docente ha optato per Eleonora che, dopo una breve quarantena, andrà a vivere in casetta.

Il 4 gennaio c'è stato anche spazio per il gossip: durante le riprese, infatti, Maria De Filippi ha stuzzicato Samu sul feeling che ha con Angelina. La presentatrice ha chiesto all'allievo se parla spesso con la compagna di banco e lui, facendo riferimento al suo cognome, ha detto che è un "segreto". Questo episodio potrebbe anticipare la formazione di una nuova coppia nella scuola: con l'eliminazione di Rita, i piccioncini rimasti in gioco sono Gianmarco e Megan, Piccolo G e Federica.