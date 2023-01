Cricca piange disperato dopo la sua eliminazione dal cast di Amici 2023. Nel corso della puntata del pomeridiano trasmessa domenica 8 gennaio, il cantante del team di Lorella Cuccarini ha avuto la peggio contro lo sfidante e ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola.

Al termine della registrazione, Cricca è tornato in casetta per salutare un'ultima volta i suoi compagni di avventura e non è riuscito a trattenere le lacrime.

L'eliminazione di Cricca al centro della prima puntata di Amici 2023

La prima puntata di Amici del 2023 è stata caratterizzata dall'eliminazione definitiva del cantante Cricca, il quale ha avuto la peggio nella sfida proposta da Rudy Zerbi.

Il cantante, presente nella scuola da settembre, ha dovuto dire addio al sogno di accedere al serale senza nascondere che, arrivati a questo punto della competizione, aveva sperato e sognato per davvero di poter essere uno dei concorrenti dello show di prime time in onda su Canale 5.

Un duro colpo per Cricca, che al termine della puntata di Amici è tornato nella scuola per salutare i suoi compagni di avventura e non ha saputo trattenere le lacrime.

'Non me ne voglio andare', Cricca disperato dopo l'addio ad Amici 2023 (Video)

"Non me ne voglio andare", ha esclamato in lacrime Cricca, nel momento in cui salutava gli altri allievi che porteranno avanti il loro percorso nella scuola di Maria De Filippi.

Tanta la commozione dei vari concorrenti, che si sono detti dispiaciuti e amareggiati per l'esito finale di questa sfida che ha portato all'eliminazione definitiva del cantante dal cast del talent show, giunto alla sua ventiduesima edizione di programmazione su Canale 5.

"Sei un fratello", ha esclamato Wax in lacrime mentre abbracciava Cricca, pochi minuti prima che varcasse definitivamente la soglia della porta d'uscita della scuola.

Per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni in casetta #Amici22 pic.twitter.com/SfJT75w5vN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2023

'Io vi guarderò', Cricca in lacrime dopo l'eliminazione da Amici 2023

"Devono andare meglio le cose da adesso, per tutti. Io vi guarderò", ha esclamato Cricca in lacrime e disperato, mentre si apprestava ad abbandonare il talent show.

Insomma, un'eliminazione che ha segnato profondamente Cricca e i suoi compagni di avventura, pronti a riprendere in mano le redini del loro percorso in vista del serale.

Intanto la prima puntata di Amici 2023, trasmessa domenica pomeriggio in tv, ha subito registrato ottimi ascolti nel daytime di Canale 5.

Con una media di oltre tre milioni di spettatori e uno share che ha superato il muro del 21%, il talent show di Maria De Filippi ha battuto la concorrenza di Domenica In, condotta da Mara Venier nella stesa fascia oraria su Rai 1.