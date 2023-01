Cresce il malcontento dei fan di Amici nei confronti della produzione: dopo aver assistito a due daytime che hanno confuso anziché fare chiarezza, molti spettatori si sono esposti per chiedere agli addetti ai lavori di dire una volta per tutte cosa è successo la notte di Capodanno in casetta. I professori e la conduttrice continuano a mostrarsi arrabbiati per un "fatto grave" che il pubblico non conosce, anche se tra le nuove ipotesi c'è quella di uno scherzo finito male o di atti di bullismo ad Amici 22 verso Aaron e Samuel.

Le proteste dopo i pomeridiani di Amici

Sono passati quasi sette giorni da quando il pubblico di Amici è venuto a conoscenza di un "fatto grave" che è costato un severo provvedimento a ben sei allievi della scuola. Nell'ultima settimana, infatti, sul web non si è parlato d'altro che del "Capodanno-gate" e di quello che hanno fatto alcuni titolari della classe per meritarsi una punizione senza precedenti.

Nel corso dello speciale che è andato in onda il 15 gennaio, Maria De Filippi ha detto che non avrebbe mostrato i video dell'accaduto per tutelare sia i "colpevoli" che i telespettatori, ma ha parlato di un episodio molto serio che ha fatto arrabbiare parecchio i professori.

I daytime che sono stati trasmessi in tv ieri e oggi, infatti, hanno mostrato il rimprovero di Lorella Cuccarini a NDG e quello doppio di Emanuel Lo a Maddalena e a Samu (ai quali ha anche imposto un coprifuoco alle 22 per cercare di riportarli sulla "retta via").

Il pensiero della gente che guarda Amici

La maggior parte delle persone che da giorni stanno seguendo la vicenda ribattezzata "Capodanno-gate", si aspettava che i daytime avrebbero fatto chiarezza sull'accaduto. Lunedì 16 e martedì 17 gennaio, invece, sono stati trasmessi soltanto i confronti tra gli allievi e quelli di alcuni dei "colpevoli" con i loro insegnanti.

Tra i fan del talent-show, dunque, sta crescendo un malcontento per il silenzio che la produzione ha deciso di sposare su una vicenda che da quasi una settimana è sulla bocca di tutti.

"Non si può trattare in questo modo il pubblico da casa. Almeno fatecelo capire in qualche modo. Per quanto tempo dovremo andare avanti ancora?", si legge su una pagina Twitter che si occupa delle anticipazioni di Amici.

Questo pensiero ha raccolto parecchi consensi in poche ore, anche perché sono davvero in tantissimi a chiedere che venga reso pubblico il fatto grave che ha avuto come protagonisti Wax, Maddalena, Samu, NDG e gli eliminati Tommy Dali e Valeria.

Attesa per la prossima registrazione di Amici

"Ma dite cosa è successo a Capodanno, adesso basta", ha scritto un altro utente di Twitter dopo aver visto l'ennesimo pomeridiano di Amici che non ha aggiunto nulla alle teorie che stanno circolando sulla notte di Capodanno.

Un altro parere che i telespettatori di Amici stanno sposando, è quello secondo il quale gli addetti ai lavori starebbero volutamente omettendo cosa è accaduto in casetta per mantenere alta la curiosità della gente sulla ventiduesima edizione del talent-show.

Grazie al caos mediatico che si è venuto a creare attorno al "Capodanno-gate", la 16esima puntata è stata seguita da quasi 3 milioni di persone, per uno share che ha sfiorato il 28%.

Giovedì 19 gennaio ci sarà una nuova registrazione e si saprà qualcosa in più sulla sfida di Samu che domenica scorsa è stata "congelata", ma anche su eventuali nuove punizioni dei professori nei confronti degli alunni meno obbedienti.

Emanuel Lo ha iniziato la settimana imponendo ai suoi ragazzi un coprifuoco: i ballerini del suo team non potranno usare il cellulare fino a nuovo ordine e dovranno andare a dormire alle ore 22.