L'appuntamento con Amici 2023 prosegue su Canale 5 e, intanto, vanno avanti anche le registrazioni di questa ventiduesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L'11 gennaio, infatti, sono previste le riprese del nuovo appuntamento che sarà poi trasmesso domenica 15 gennaio nel daytime di Canale 5, a partire dalle 14.00

Una puntata particolarmente attesa dai fan e spettatori del talent show, dato che potrebbe esserci l'annuncio di altri concorrenti ammessi al serale.

La nuova registrazione di Amici 2023 prevista mercoledì 11 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che questo mercoledì 11 gennaio, Maria De Filippi tornerà in studio per le riprese del nuovo appuntamento che sarà poi in onda domenica 15 gennaio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Il secondo appuntamento di questo 2023 è attesissimo dai telespettatori e anche dagli allievi stessi che stanno portando avanti il loro percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi, dato che mancano ormai poche settimane all'inizio del serale.

Il debutto dello show in prime time è previsto a metà marzo ma, nelle settimane precedenti, verranno già scelte le squadre di allievi che potranno vivere il sogno di esibirsi al serale.

Nuovi possibili accessi al serale nella registrazione di Amici 2023 dell'11 gennaio

La scorsa settimana, ad esempio, c'è stato il primo allievo ammesso allo show di prime time: trattasi del ballerino Ramon, premiato per l'impegno e la dedizione mostrata nel corso di questi mesi di permanenza all'interno della scuola di Canale 5.

Ramon ha così conquistato il suo posto d'accesso al serale del talent show e, nel corso della nuova registrazione di Amici 2023 dell'11 gennaio, potrebbero esserci altri allievi a conquistare questo privilegio.

Non si esclude, infatti, che i professori possano decidere di mettere alla prova i concorrenti rimasti in gara nella scuola e proclamare i nomi di chi accederà al serale di questa ventiduesima edizione.

Angela in lizza per il serale, Niveo rischia nella nuova registrazione di Amici 2023

Tra i candidati in pole position, spicca la cantante Angelina Mango, la quale ha conquistato il pubblico e anche i prof stessi di canto dopo il suo ingresso nella scuola.

In lizza per il serale anche la ballerina Isobel, che ha sempre ottenuto voti alti in classifica durante il suo percorso.

Tra gli allievi a rischio in questa nuova registrazione di Amici 2023 dell'11 gennaio, invece, spicca il cantante Niveo. Più volte è stato criticato per la scarsa qualità del suo lavoro all'interno della scuola e non si esclude che, questa settimana, possa essere messo in sfida diretta, come è accaduto la volta scorsa a Cricca e Rita.