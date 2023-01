L'appuntamento con Amici 2023 torna in onda domenica 22 gennaio: la nuova registrazione ci sarà il 19 gennaio e si preannuncia già attesissima dai fan social del talent show Mediaset.

Dopo che, nel corso dell'ultimo appuntamento trasmesso questa settimana su Canale 5, si è parlato del "Capodanno-gate", in tantissimi sperano che venga fatta chiarezza sull'accaduto.

I ragazzi si sono resi protagonisti di un "fatto grave" avvenuto all'interno della scuola di cui, però, fino a questo momento non sono stati svelati i dettagli. E, a questo punto, non si esclude che Maria De Filippi possa far chiarezza nel corso della prossima registrazione.

Il 19 gennaio prevista la nuova registrazione di Amici 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023 prosegue con grandissimo successo su Canale 5 e, domenica 22 gennaio, sarà trasmessa una nuova puntata del pomeridiano.

La registrazione di questa settimana è prevista per giovedì 19 gennaio: è questo il giorno in cui, cantanti e ballerini del talent show Mediaset, si ritroveranno nuovamente all'interno dello studio del talent show di Maria De Filippi, per registrare il nuovo appuntamento.

L'attesa è tutta incentrata sull'evolversi della situazione legata ai fatti gravi di Capodanno: in tantissimi, infatti, chiedono che venga fatta chiarezza sull'accaduto, dopo le pesanti insinuazioni che sono state fatte in studio.

Scoppia la polemica tra i fan sui fatti gravi di Capodanno ad Amici 2023

Maria De Filippi, nel corso dell'ultima puntata trasmessa in tv, ha informato gli spettatori del talent show di questo "fatto grave" (per ora ignoto) di cui si sono macchiati sei allievi della scuola, tra cui Ndg e Wax. Immediata la scelta della produzione, la quale ha deciso di procedere con delle sfide immediate per i concorrenti.

Tale provvedimento ha portato all'eliminazione di Tommy Dali e Valeria, fatti fuori definitivamente dal cast del talent show per volere dei loro insegnanti.

Sta di fatto che, sul web e sui social, la scelta della produzione di tacere sui fatti gravi di Capodanno, ha scatenato un vespaio di polemiche.

Maria potrebbe far chiarezza sui fatti gravi nella registrazione di Amici 2023 del 19 gennaio

Alcuni fan furiosi hanno tacciato la trasmissione di voler lucrare sul conto di questi ragazzi e su questa vicenda, dato che in rete sono spuntate una marea di ipotesi su quanto sarebbe accaduto nella casetta di Amici a Capodanno.

A tal proposito, quindi, non si esclude che nel corso della prossima registrazione di Amici 2023 in programma il 19 gennaio, Maria De Filippi possa decidere di rompere il silenzio e provare a far chiarezza su quanto è successo, provando così a svelare al pubblico qualche dettaglio in più su questa vicenda.