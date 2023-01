L'appuntamento con Amici 2023 prosegue su Canale 5 e, questa domenica 22 gennaio, andrà in onda una nuova attesissima puntata.

Al centro dell'attenzione ci sarà anche il ballerino Mattia Zenzola che, questa settimana, si è reso protagonista di un episodio che ha scatenato l'ira del suo prof Raimondo Todaro.

Mattia ha chiesto aiuto alla prof Celentano che, a tal proposito, gli ha assegnato un compito per la puntata di questa settimana. I colpi di scena in studio non sono mancati e, dai retroscena della registrazione, emerge che c'è stato un duro battibecco tra Todaro e Zerbi.

Mattia Zenzola fa infuriare il suo prof Raimondo Todaro ad Amici 2023

Nel dettaglio, durante le puntate del daytime di questa settimana di Amici 2023, Mattia ha chiesto consigli alla prof Celentano per cercare di migliorare e diventare sempre più un ballerino completo a tutti gli effetti.

Una richiesta d'aiuto che, tuttavia, non è piaciuta per niente al suo prof Todaro: la reazione di quest'ultimo non si è fatta attendere e durante un confronto col suo allievo, non si è fatto problemi a bacchettarlo.

"Ho fatto per te tante cose. Al mio posto altri ti avrebbero mandato via a calci", ha sbottato Todaro contro il suo allievo, in vista della nuova puntata del daytime domenicale.

Mattia non si esibisce in studio: retroscena Amici 2023 del 22 gennaio

"Io e Umberto potevamo aiutarti. Tu sei molto bravo a parole, però con i fatti fai questo", ha sentenziato Todaro confermando di essere deluso dal suo allievo ballerino.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché i retroscena che arrivano dalla registrazione di Amici 2023 in onda domenica 22 gennaio su Canale 5, rivelano che Mattia è stato al centro dell'attenzione nel dibattito tra i vari professori.

La prof Celentano aveva assegnato un compito al ballerino per questa settimana, chiedendogli di esibirsi scalzo. Todaro, però, ha rigettato al mittente la proposta della sua collega e in studio non sono mancate le frecciatine.

Sta di fatto che, alla fine, Mattia Zenzola non si è esibito in trasmissione: il compito che gli aveva assegnato la prof Celentano è stato "cassato".

Zerbi si scaglia contro Raimondo Todaro: retroscena Amici 2023 del 22 gennaio

Tale situazione, però, non è passata inosservata neppure agli occhi del prof Rudy Zerbi: stando ai retroscena di questa nuova puntata del pomeridiano di Amici 2023, l'insegnante avrebbe lanciato una frecciatina al vetriolo contro Todaro.

"Ti rode sapere che un tuo allievo ha preferito parlare con la maestra Celentano e non con te?": sono le parole che, stando a quanto riportato da "Amici News", Zerbi avrebbe rivolto contro il prof di danza.

Insomma dopo Celentano, anche Rudy Zerbi si è scagliato contro Raimondo Todaro nel corso della puntata che sarà trasmessa domenica 22 gennaio in tv.