L'appuntamento con Amici 2023 è confermato per domenica 8 gennaio. Alle ore 14 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di questo nuovo anno e c'è grandissima attesa da parte dei numerosissimi fan ed estimatori del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Sì, perché questo primo appuntamento del talent show potrebbe essere caratterizzato da un po' di eliminazioni, dato che al momento sono diversi i concorrenti che sono stati messi in bilico dagli insegnanti della scuola di Canale 5 e quindi a rischio uscita dal cast.

Rischio nuove eliminazioni: anticipazioni Amici 2023 dell'8 gennaio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023 è confermato per domenica 8 gennaio: è questa la data in cui ripartirà la regolare messa in onda su Canale 5 e, dal 9 gennaio in poi, ripartirà anche la striscia del daytime che troverà come sempre spazio nella fascia del pomeriggio, subito dopo Uomini e donne.

La registrazione di questa nuova puntata è prevista per la giornata di mercoledì 4 gennaio 2023: è questo il giorno in cui gli allievi della scuola si ritroveranno in studio per le riprese del nuovo appuntamento che andrà in onda la domenica su Canale 5.

Ma cosa succederà in questa nuova puntata? Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le sorti di alcuni allievi che rischiano di essere fatti fuori dal cast.

Samuel in pericolo per l'eliminazione: anticipazioni Amici 2023 dell'8 gennaio

Tra questi spicca il ballerino Samuel che era stato messo in dubbio dalla prof Alessandra Celentano [VIDEO], la quale sostiene che non sia idoneo per prendere parte al serale del talent show, in partenza da metà marzo su Canale 5.

Ma non è finita qui, perché ci sono anche altri due allievi che sono stati messi in discussione prima della pausa natalizia del talent show.

Trattasi di Megan e Niveo: anche loro, al momento, figurano tra i concorrenti a rischio eliminazione dato che potrebbero essere sostituiti dai prof con delle sfide dirette.

Insomma un ritorno molto atteso dal pubblico e, a partire dall'8 gennaio, ritornerà anche la sfida della domenica pomeriggio tra Maria De Filippi e Mara Venier.

Ritorna la sfida della domenica pomeriggio tra Amici 2023 e Domenica In

Le due conduttrici e amiche torneranno a sfidarsi l'una su Canale 5 e l'altra su Rai 1. Lo scorso anno, ad avere la meglio, è sempre stata Maria De Filippi con il suo talent show, in grado sempre di dominare la sfida dal punto di vista auditel.

Cosa succederà, adesso, nel 2023? Mara Venier riuscirà a recuperare qualche punto percentuale dopo che, nelle ultime settimane, ha proseguito la sua regolare messa in onda in assenza di Amici? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.