Non accennano a placarsi le chiacchiere su quello che è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici. Dalle poche cose che hanno detto la conduttrice e i professori, gli spettatori hanno intuito che Wax sarebbe stato il "capobanda" del fattaccio accaduto il 31 dicembre. Il fratello del cantante si è esposto per difenderlo con un paio di video che hanno diviso il pubblico: Pietro ha anche simulato l'assunzione di noce moscata tramite inalazione ma, quando è stato interpellato dai giornalisti, ha ritrattato dicendo che stava facendo dell'ironia.

Aggiornamenti sull'episodio di Amici

La produzione di Amici preferisce non esporsi su quello che è successo la notte di Capodanno, per questo tante persone esterne stanno dando opinioni o presunte verità sull'episodio che da giorni è sulla bocca di tutti.

L'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha parlato di uno scandalo, di cose mai accadute prima che Maria e gli autori avrebbero fatto benissimo a punire con severità, ma c'è anche chi sta dalla parte dei sei ragazzi coinvolti in questa vicenda.

La sera del 17 gennaio, ad esempio, il fratello di Wax ha pubblicato due video su Tik Tok con l'intento di difendere il cantante dalle tantissimi critiche che sta ricevendo dopo che la presentatrice e Arisa l'hanno definito il "capobanda" nel Capodanno-gate.

"Io so cosa è successo quella sera, assolutamente niente", ha detto Pietro che poi ha anche simulato l'assunzione di noce moscata per prendere in giro una teoria dei fan sul "fatto grave" del 31 dicembre.

Il dietrofront sul 'caso' di Amici

Secondo il fratello di Wax, dunque, nella casetta di Amici non sarebbe accaduto nulla di grave e quindi la produzione avrebbe preso provvedimenti per niente.

Il modo col quale Pietro ha deciso di difendere il cantante del team Arisa, però, non è piaciuto quasi a nessuno, soprattutto quando ha fatto finta di sniffare noce moscata per deridere un'ipotesi dei fan sul Capodanno-gate.

I giornalisti di Fanpage hanno contattato il ragazzo per chiedergli spiegazioni sui video che ha postato sui social nelle ultime ore e lui, un po' a sorpresa, ha ritrattato dicendo: "Ero ironico".

Che la sera del 31 dicembre sia successo qualcosa di serio sembra certo: quello che i telespettatori vorrebbero sapere, però, è cosa hanno fatto Maddalena, Wax, Samu, Tommy Dali, Valeria e NDG per sollevare un polverone mai visto prima in televisione.

Le strigliate degli insegnanti di Amici

I fan che si aspettavano di scoprire qualcosa in più guardando i daytime di Amici, sono rimasti delusi in questi giorni: la produzione del talent-show, infatti, sta mostrando solo alcune delle cose che sono accadute nella scuola dopo l'ultima puntata, il tutto senza mai rendere pubblico il "fatto grave" di Capodanno.

Lorella Cuccarini ha rimproverato NDG in modo severo e dicendogli che non avrà altre possibilità di salvarsi dall'eliminazione se commetterà altri errori.

Emanuel Lo, invece, ha informato Maddalena e Samu che non avranno la maglia del serale per ora e che dovranno dimostrare di aver capito lo sbaglio che hanno fatto: i due ballerini non possono più usare il cellulare e hanno il coprifuoco alle ore 22.

Tutti i professori che hanno preso parola negli ultimi pomeridiani, però, hanno fatto accenno ad allievi che si sarebbero lasciati influenzare negativamente da "capetti" (non sono stati fatti nomi, ma la gente pensa si tratti dell'escluso Tommy Dali e di Wax, bacchettato anche da Maria De Filippi in studio), assumendo comportamenti sopra le righe e inaccettabili sia in un programma televisivo che nella vita di tutti i giorni.