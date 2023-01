Oggi, giovedì 19 gennaio, è stata registrata la 17esima puntata di Amici: il cast si è ritrovato agli Elios dopo una settimana turbolenta, segnata da quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate". Per tanti giorni gli allievi sono stati al centro dell'attenzione per quello che hanno combinato la sera del 31 dicembre, un "fatto grave" che la produzione ha preferito non mostrare al pubblico. Nel pomeriggio Samu ha affrontato la sfida che è stata "congelata" nel precedente speciale, mentre gli altri hanno partecipato alle gare di canto e ballo per cercare di conquistare la maglia del serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

C'era grande attesa da parte dei fan di Amici per le riprese del 19 gennaio: i ragazzi della scuola, infatti, hanno dato vita ad una nuova puntata dopo il "caos" che ha tenuto banco nell'ultima settimana su siti e riviste. I daytime che sono andati in onda da lunedì 16 ad oggi, hanno mostrato le dure reazioni dei professori al comportamento sbagliato che alcuni allievi hanno avuto la notte di Capodanno.

Lorella Cuccarini ha rimproverato NDG dicendogli che non avrà altre possibilità, Emanuel Lo ha informato Samu e Maddalena che non avranno la maglia del serale a breve e che dovranno rispettare un coprifuoco per dimostrare di aver capito l'errore commesso.

Il ballerino hip-hop, inoltre, in questi giorni ha dovuto preparare la sfida contro Paki: domenica scorsa, infatti, la giudice Bernabini ha "congelato" il verdetto di questo confronto perché troppo indecisa e ha chiesto agli insegnanti di creare una prova comparata per capire chi dei due "contendenti" merita di stare nella classe.

Il titolare ha vinto ed è rientrato nel cast, mentre il suo sfidante ha ottenuto un banco diretto per merito.

Tensioni nello studio di Amici

Dopo il severo provvedimento che la produzione ha preso nei confronti di sei titolari della scuola (Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati una settimana fa), è ricominciata la solita "routine" delle registrazioni di Amici.

Lo speciale che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio (e che sarà trasmessa in tv domenica 22 gennaio), dunque, è stato incentrato sulle gare di canto e ballo alle quali i ragazzi hanno preso parte per cercare di conquistare la maglia del serale.

Fino ad oggi, soltanto Ramon ha ricevuto il sì della sua insegnante per accedere al prime time di marzo (il danzatore classico indossa la felpa oro già da 15 giorni): gli altri talenti che sono arrivati primi in classifica, come Angelina e Isobel, sono stati bloccati e rimandati alle puntate successive.

Alle riprese odierne, dunque, hanno partecipato una "schiera" di giudici esterni (come Riccardo Cocchi, 10 volte campione del mondo di balli latinoamericani) chiamati a valutare le esibizioni dei tanti alunni che compongono la classe 2022/2023 del programma di Canale 5.

Le decisioni dei giudici sui talenti di Amici

Nella registrazione di Amici del 19 gennaio, c'era anche un "osservato speciale": Arisa ha avvertito Wax che non può più sbagliare e che d'ora in avanti lo terrà d'occhio e soppeserà ogni suo comportamento. Dopo essere stato indicato come il "capobanda" di quello che è accaduto a Capodanno nella casetta, il cantante si è scusato con la sua insegnante e con il pubblico.

Durante la settimana, alcuni docenti hanno assegnato dei compiti ai talenti delle altre squadre: la maestra Celentano, ad esempio, ha ridato a Eleonora la stessa coreografia che Raimondo Todaro ha rifiutato pochi giorni fa.

Il professore di latinoamericano, però, anche stavolta ha detto "no" alla collega perché vuole che la sua neo allieva si concentri sul genere di danza per il quale è stata scelta e non su altri che non ha mai studiato.