Sono passati molti anni dall'ultima apparizione di Luca Jurman negli studi di Amici: il musicista è stato insegnante per qualche edizione, riscuotendo parecchio successo tra il pubblico. Nei giorni scorsi, dunque, l'artista ha pubblicato sui social un video nel quale ha insinuato che gli allievi di quest'anno non canterebbero sempre dal vivo come il programma ha "imposto" in passato: Federica Andreani, ad esempio, nella puntata in onda l'8 gennaio avrebbe usato il playback nella gara che valeva la maglia per il serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mentre i fan di Amici cercano di capire cosa è successo a Capodanno nella casetta (l'ultima teoria confermerebbe l'uso di noce moscata per sballarsi in modo artigianale), un famoso ex insegnante della scuola ha preso parola sui social per fare una pesante insinuazione sull'edizione in corso.

Luca Jurman, storico professore di talenti come Marco Carta e Alessandra Amoroso, in questi giorni ha postato un filmato col quale ha messo in dubbio le esibizioni di alcuni allievi di quest'anno.

"Stavo commentando la puntata dell'8 gennaio e, sentendo la performance di Federica, mi sono insospettito", ha esordito il musicista sul web.

Facendo leva sul suo esperto orecchio, l'ex docente del talent-show ha aggiunto: "Nelle parti alte si sentiva solo auto-tune, ma nel resto ho avuto il sospetto che fosse in playback".

Le stoccate a chi lavora ad Amici

"Sentivo la sua voce troppo compatta, quasi masterizzata. Dopo la live, mi è arrivata una notifica che diceva che avevo appena ascoltato un brano di un disco già in commercio", ha proseguito Jurman nella sua analisi.

"Avevo ragione, Federica cantava in playback", ha detto ancora il musicista prima di contestare la scelta della produzione di Amici di far competere la ragazza con altri che si stavano esibendo dal vivo per cercare di conquistare la maglia del serale.

"Dovevano dichiararlo, c'erano dei giudici e un concorso per accedere al serale", ha aggiunto Luca prima di fare un esempio legato alla danza e alla differenza che c'è tra chi esegue una coreografia live e chi la registra e poi la ripropone con un video.

Insomma, l'ex professore ha insinuato che almeno un'allieva della ventiduesima edizione avrebbe partecipato alla gara di canto dell'8 gennaio scorso proponendo alla giuria una voce non dal vivo, falsando i risultati della competizione.

Il 'caso' noce moscata ad Amici

L'attacco di Jurman è solo l'ultimo dei problemi che la produzione di Amici deve cercare di risolvere in questo periodo.

Da una settimana, infatti, in rete non si parla d'altro che del "Capodanno-gate" e di quello che sei allievi hanno fatto per meritarsi un severo provvedimento disciplinare. Maria e gli autori hanno deciso di non mostrare le immagini di quella notte per tutelare i ragazzi e per evitare che qualcuno li emuli, ma i fan sono ormai certi che i "colpevoli" abbiano assunto noce moscata (probabilmente mischiandola al succo e bevendola) per sballarsi durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2023.

Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati nella scorsa puntata, mentre gli altri si sono salvati vincendo una sfida immediata.

I professori sono stati molto rigidi con i quattro che l'hanno scampata: Lorella Cuccarini ha strigliato NDG, Emanuel Lo ha tolto il telefono a Maddalena e Samu e gli ha imposto un coprifuoco alle ore 22, Arisa ha avvertito Wax che al prossimo provvedimento gli leverà la maglia da titolare e non gliela ridarà più.

Nel corso dello speciale che sarà registrato il 19 gennaio, potrebbero emergere nuovi particolari sul "fatto grave" che gli addetti ai lavori stanno censurando da giorni.