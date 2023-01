Maria De Filippi censura un fatto grave avvenuto nella scuola di Amici 22 durante la notte di Capodanno. Nel corso della puntata di domenica 15 gennaio, la padrona di casa del talent show di Canale 5 ha scelto di punire sei allievi di questa edizione per essersi resi protagonisti di un episodio che non ha potuto trasmettere in televisione.

Una situazione che ha allarmato non poco i fan social della trasmissione, molti dei quali si sono detti contrariati da questa scelta fatta dalla produzione e dal silenzio sui fatti di Capodanno, tanto da accusare il talent show di voler "lucrare" sul conto dei ragazzi.

Maria De Filippi censura un fatto grave di Capodanno ad Amici 22

La registrazione di Amici 22 di questa settimana è stata caratterizzata da una serie di sfide immediate per sei allievi di quest'anno.

Trattasi di Wax, Ndg, Valeria, Tommy Dali, Samu e Maddalena: sono loro i concorrenti finiti nel mirino della produzione, dopo che si sono resi protagonisti di un episodio grave avvenuto a Capodanno.

Maria De Filippi, però, in trasmissione ha preferito non sbilanciarsi e non svelare ulteriori dettagli su quanto è successo in casetta in quella fatidica notte compresa tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023.

Tuttavia, in seguito a queste sfide immediate, due allievi hanno dovuto abbandonare definitivamente il cast del talent show Mediaset: trattasi di Valeria e Tommy Dali.

Fatto grave ad Amici 22 e allievi puniti, ma scatta la censura in tv

Cosa è accaduto di così grave nella scuola di Amici 22? Al momento non si hanno ulteriori dettagli anche se, nel corso dell'ultima puntata del daytime trasmessa su Canale 5, i sei allievi sono apparsi profondamente provati da questa situazione.

In particolar modo Ndg ha parlato di "macchia indelebile" sul suo percorso e come lui anche gli altri cinque allievi della scuola non hanno saputo trattenere le lacrime.

Ad alimentare la curiosità e l'hype su questa vicenda ci ha pensato anche la prof Lorella Cuccarini con un post pubblicato sui social in queste ore.

"Sarà una puntata difficile, che probabilmente non ha precedenti nella storia di Amici", ha scritto l'insegnante di canto di questa edizione.

'Lucrate sui ragazzi', i fan di Amici 22 sbottano sui social

Peccato, però, che le reazioni dei fan non siano state per niente tenere e in tanti hanno puntato il dito contro la produzione per questa scelta di censurare i fatti gravi di Capodanno.

"Sono ragazzi di vent'anni che a tratti sembra abbiano ucciso qualcuno. Nel dubbio si prendono insulti, ma voi pensate solo allo share", ha sbottato un utente sui social.

"Se ciò che è successo è così grave, perché lucrare sui ragazzi? Il vostro obiettivo era solo creare hype. Ormai questa trasmissione è un circo", ha sbottato un altro fan di Amici 22.