Oggi, lunedì 23 gennaio, il pubblico di Amici ha assistito alla prima interazione tra Maria De Filippi e Wax dopo il "Capodanno-gate". Nel presentare l'inedito del cantante nella gara giudicata dal televoto, la padrona di casa del talent-show si è sincerata della situazione del giovane: tra i due non sono mancati complimenti e sorrisi, segno che quello che è accaduto in casetta la sera del 31 dicembre è ormai acqua passata.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Sono passate quasi due settimane da quando è stata registrata la puntata di Amici incentrata sul "fatto grave" che è costato a sei allievi un serio provvedimento disciplinare.

Anche se la verità non è venuta fuori (gli addetti ai lavori hanno preferito non mostrare cosa è successo in casetta la notte di Capodanno), giornalisti e curiosi concordano nell'affermare che alcuni titolari della scuola avrebbero assunto una miscela a base di noce moscata per sballarsi.

Questa teoria l'avrebbe confermata anche Piccolo G cantando di festoni e peggio azioni nella gara cover del 17° speciale.

Stando a quello che hanno detto domenica scorsa sia Arisa che Maria, l'artefice di tutto sarebbe stato Wax: il cantautore è stato definito il "capobanda" del fattaccio che è valso a lui e ad altri quattro alunni una sfida immediata (Tommy Dali è stato eliminato direttamente dal suo prof Zerbi).

Il botta e risposta negli studi di Amici

Chi ha seguito lo speciale di Amici del 22 gennaio, ha notato quando Wax fosse sottotono: oltre a non rendere come al solito sul palco, domenica scorsa l'allievo è rimasto in silenzio per tutta la puntata e si è classificato penultimo nella gara giudicata da Gerry Scotti.

Oggi, lunedì 23, la musica sembra essere decisamente cambiata.

Il daytime del talent-show è stato interamente incentrato sul televoto tra gli inediti dei cantanti della classe: tutti i rappresentanti della categoria, infatti, si sono esibiti con il loro brano e l'hanno spiegato alla presentatrice.

Quando è stato il turno di Wax, Maria ha esordito chiedendogli: "Come stai?".

"Sono sereno", ha risposto il titolare del team Arisa con il sorriso sulle labbra.

Al termine della performance del giovane, la conduttrice gli ha fatto i complimenti e l'ha salutato dicendo: "Stai meglio? Sono contenta".

"Sì, per questo ho detto che sono sereno e non sereno variabile", ha ribattuto il ragazzo prima di lasciare il posto ad un compagno.

Attesa per la prossima registrazione di Amici

Questa è stata la prima interazione pacifica che Maria e Wax hanno avuto in pubblico dopo il "Capodanno-gate". Rispetto alle ultime due puntate domenicali in cui è apparsa nervosa e arrabbiata, oggi la conduttrice di Amici ha "abbracciato" con le parole anche quei cantanti che hanno partecipato al fatto grave del 31 dicembre.

Anche i fan del talent-show si sono accorti del cambio di atteggiamento della padrona di casa che, soprattutto nei confronti del cantante dai capelli rossi, è tornata ad essere comprensiva e affettuosa.

I telespettatori, dunque, concordano nell'affermare che De Filippi ha perdonato Wax per quello che ha pensato e fatto la notte di Capodanno, mettendo in difficoltà sia alcuni compagni di classe che tutti gli addetti ai lavori.

Per tutelare i ragazzi della scuola ed evitare l'emulazione, la produzione ha deciso di non mandare in onda le immagini di quello che hanno combinato i sei titolari coinvolti in questa vicenda che per oltre dieci giorni è stata sulla bocca di tutti e che, per certi versi, è rimasta irrisolta (su siti e giornali circola la teoria sull'uso della noce moscata, ma chi lavora per il programma non l'ha mai confermata).