Il daytime di Amici che è andato in onda il 10 gennaio, è stato dedicato anche alla piccola crisi che ha avuto Mattia dopo la quindicesima puntata. Il ballerino è arrivato penultimo nella gara e ha rischiato grosso, per questo ha chiesto aiuto alla maestra Celentano per cercare di crescere e migliorare. I fan hanno sottolineato che Zenzola si è rivolto alla prof di danza classica e non al suo docente di riferimento, ovvero Raimondo Todaro. Un comportamento singolare che potrebbe compromettere il rapporto tra i due che va avanti dall'anno scorso.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Samuel non è l'unico allievo di Amici 22 a rischio dopo le ultime gare: anche Mattia si è piazzato male nella competizione interna giudicata da Rossella Brescia domenica scorsa. Visto che mancano poco più di due mesi all'inizio del serale, il titolare della scuola ha cercato di capire cosa non va in lui e se davvero potrebbe non ottenere la maglia oro.

La prima parte del daytime di martedì 10 gennaio, dunque, è stata incentrata sul confronto che Zenzola ha chiesto di avere con la maestra Celentano. I due si sono ritrovati in palestra dopo il 15° speciale e hanno esposto i loro pareri sull'argomento.

L'alunno ha chiesto alla professoressa di danza classica dei consigli su come migliorare le sue performance e lei ha accettato di aiutarlo.

Alessandra ha suggerito al giovane i look migliori e anche l'atteggiamento che dovrebbe avere sul palco, un'attitudine che all'inizio del programma aveva e che ora sembra avere un po' perso.

I pareri degli spettatori di Amici

L'incontro tra Mattia e la maestra Celentano è durato un bel po', anche perché il ragazzo ha eseguito più volte la coreografia che gli è valsa il penultimo posto nella gara di domenica scorsa.

Alla fine dell'ultima performance, la docente di danza classica ha detto di aver visto un piccolo miglioramento, quindi ha invitato l'allievo a continuare così e ad ascoltare i suggerimenti del professionista Umberto Gaudino.

Chi ha visto la puntata di Amici del 10 gennaio, non ha potuto non notare che Zenzola si è fatto aiutare da Alessandra e non dal suo insegnante di riferimento, quello che lo ha scelto a settembre e che da mesi gli riconferma la maglia da titolare.

"La cosa divertente è che Mattia va a chiedere consigli alla Celentano e non al suo maestro", "Il fatto che stia parlando con Alessandra e non col prof Raimondo, fa riflettere", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan del talent-show hanno scritto su Twitter mentre su Canale 5 andava in onda il secondo pomeridiano della settimana.

Attesa per la nuova registrazione di Amici

Ancora non si sa se questa mossa di Mattia possa aver irritato Todaro. Fatto sta che i telespettatori hanno trovato insolita la richiesta dell'allievo di farsi aiutare da un'insegnante che non è decisiva nel suo percorso all'interno della scuola. Samuel, per esempio, il 9 gennaio si è confrontato con Raimondo in merito ai tanti ultimi posti che sta ottenendo nelle gare.

Domani, mercoledì 11/01, sarà registrata la sedicesima puntata e le anticipazioni chiariranno se i professori elimineranno altri talenti dopo Rita e Cricca (l'esclusione di quest'ultimo è costata a Rudy Zerbi molti insulti sui social), e se qualche altro titolare accederà alla prossima fase della trasmissione.

Il ballerino Ramon ha già la certezza di partecipare almeno alla prima puntata del serale (in partenza a metà marzo su Canale 5), mentre tutti gli altri componenti della classe dovranno conquistare la maglia oro settimana dopo settimana, convincendo la commissione interna di meritare questa opportunità.