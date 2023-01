Sono passati sette giorni da quando in rete è scoppiato il caso "Capodanno-gate": sei allievi di Amici sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per qualcosa di grave che hanno fatto la sera del 31 dicembre in casetta. I fan stanno andando contro la produzione per il silenzio che ha deciso di sposare, anche perché sui social network impazzano diverse teorie su quello che è successo quella notte e che gli addetti ai lavori stanno "censurando". Alessandro Rosica si è esposto dando ragione a Maria De Filippi e anticipando che altri "colpevoli" potrebbero essere eliminati nelle prossime puntate.

Aggiornamenti sul 'caso' di Amici

Mercoledì scorso è scoppiata la "bomba" che ha acceso i riflettori sulla ventiduesima edizione di Amici e su alcuni suoi protagonisti. Le anticipazioni del 16° speciale, infatti, hanno informato il pubblico del provvedimento che è stato preso nei confronti di sei allievi che la notte di Capodanno hanno preso parte ad un "fatto grave" che non può essere trasmesso in televisione.

Anche nei daytime che sono stati mandati in onda il 16 e 17 gennaio non è stata fatta chiarezza su cosa hanno combinato alcuni titolari per meritarsi una severa punizione e i rimproveri della conduttrice e dei professori.

Lorella Cuccarini ha sgridato NDG dopo la registrazione, mentre Emanuel Lo ha dato un coprifuoco a Maddalena e Samu per cercare di riportarli sulla "retta via".

Il parere sul 'fattaccio' di Amici

Visto che la produzione e gli insegnanti non parlano apertamente di quello che è accaduto in casetta la notte di Capodanno, in tanti si stanno esponendo per dare un'opinione o per dirsi a conoscenza della verità.

Dopo che il fratello di Wax ha pubblicato un video per far sapere che ad Amici non sarebbe successo nulla di grave (anche se poi a Fanpage ha dichiarato di essere stato solo ironico), un noto esperto di gossip ha preso la parola su Instagram e ha raccontato cosa ha saputo di questa vicenda che da giorni è sulla bocca di tutti.

Tramite i propri profili social, dunque, Alessandro Rosica ha fatto sapere che i sei allievi coinvolti in questa storia sarebbero dalla parte del torto e che le punizioni che sono state presa sarebbero anche troppo leggere.

"Io avrei mostrato tutto anche per quelli che dicono che non è successo niente. Ma secondo voi, Maria e la Fascino cacciano persone senza motivo?

", ha esordito il romano nello sfogo che i siti stanno riportando il 18 gennaio.

I rumor sui protagonisti di Amici

"Qui si tratta di uno scandalo, non solo dell'uso di quella robaccia", ha aggiunto Rosica probabilmente facendo riferimento all'assunzione di noce moscata da parte degli allievi coinvolti.

Il romano ha anche spiegato che la produzione di Amici si sarebbe ritrovata a gestire una situazione che non ha precedenti, dei fatti gravissimi che sarebbero stati censurati anche a tutela dei ragazzi stessi.

"C'è tanto altro e presto conoscerete la verità. Sono fatti sconcertanti, roba schifosa. Cosa si può fare in una casa?", ha chiesto Alessandro ai suoi follower.

L'esperto di gossip, poi, ha smentito gli eliminati che da giorni stanno minimizzando l'accaduto (Valeria ha parlato di ingenuità e inconsapevolezza): "Non possono negare, Maria ha fatto benissimo e ha agito nel migliore dei modi".

"Parliamo di cose mai accadute prima, questi andavano denunciati", ha concluso Rosica prima di rivelare che questi fatti gravissimi sarebbero avvenuti più volte e non solo la notte di Capodanno.

"Non erano in sé, l'hanno rifatto pur sapendo di essere ripresi dalle telecamere", è l'ultima informazione che il romano ha dato sull'argomento che da una settimana impazza sul web.